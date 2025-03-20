Oglasili se iz IDEEEA-e: Ovo je razlog nedavnog prekida rada SDH mreže

U cilju tačnog i transparentnog informisanja javnosti, Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) oglasila se saopćenjem u kojem, kako navode, žele reagovati na tekstove koji sadrže neprovjerene činjenice, netačne i spekulativne informacije objavljene na pojedinim portalima u Bosni i Hercegovini. Informacije koje se odnose na prekid rada SDH mreže u periodu od 14. do 17. marta 2025. godine, uključujući njenu funkcionalnost prema Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, trebaju i moraju biti zasnovane na provjerenim činjenicama, naveli su.

- Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) odgovorna je za administraciju i upravljanje SDH mrežom koja služi za prenos podataka. Prekid u radu mreže dogodio se isključivo zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Naime, u noći 16. marta 2025. godine, usljed nepovoljnih vremenskih uslova na području Sarajeva, došlo je do tehničkog kvara na predajniku Trebević, što je prouzrokovalo prekid servisa. Prekid je trajao od 1:06 sati 16. marta do 12:44 sati 17. marta 2025. godine, nakon čega je komunikacija uspješno uspostavljena.

Važno je naglasiti da je kvar bio rezultat vremenskih nepogoda, usljed kojih su oštećeni dijelovi pristupne opreme u vlasništvu IDDEEA-e. Kvar je otklonjen tehničkom intervencijom nadležnih ekipa na terenu. Prekidom nisu bili pogođeni samo korisnici iz Granične policije Bosne i Hercegovine, već i nadležni organi i korisnici sistema na području općina Pale, Istočno Sarajevo i Ilijaš, što dodatno potvrđuje da se radilo o tehničkom problemu, a ne o bilo kakvoj drugoj radnji - navode iz IDDEEA-e.

Netačne i neprovjerene informacije, kako dalje navode, mogu dovesti do izvođenja pogrešnih zaključaka da je prekid SDH mreže na bilo koji način povezan s političkim ili pravnim događajima, a iste su ponovno naglašavamo u potpunosti neutemeljene.

- Takve informacije i zaključci nemaju osnovu niti uporište u tehničkim i operativnim činjenicama, a njihovo širenje bez dokaza može dovesti do dezinformisanja javnosti i narušavanja povjerenja u institucije Bosne i Hercegovine. IDDEEA kontinuirano obavlja poslove administracije informaciono-komunikacionih sistema u okviru svojih zakonskih ovlaštenja i nadležnosti. Svaki tehnički izazov koji se pojavi rješava se u saradnji s nadležnim institucijama i organima, profesionalno i u najkraćem mogućem roku - naveli su.

Na kraju su pozvali sve medije na odgovorno i profesionalno izvještavanje, zasnovano na provjerenim informacijama iz pouzdanih izvora, kako bi se izbjeglo širenje netačnih tvrdnji koje mogu nepotrebno uznemiriti javnost.