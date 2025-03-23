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ZENICA

Naser Orić na tradicionalnom iftaru kod Rame Isaka

Predsjednik stranke Ramo Isak obratio se prisutnima, izrazivši zahvalnost na podršci i zajedništvu koje okuplja članove i simpatizere Snage naroda

S iftara u Zenici - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
E. Ć.

23.3.2025

U organizaciji stranke Snaga naroda, sinoć je u Zenici održan veliki zajednički iftar, kojem je prisustvovao veliki broj zvanica, uključujući i komandanta Armije RBiH iz Srebrenice, Nasera Orića. 

Iftar je organizovan pod pokroviteljstvom stranke Rame Isaka u hotelu u Zenici, a okupio je brojne političke i javne ličnosti.

– U svečanom ambijentu hotela Zenica, stranka Snaga naroda upriličila je iftar kojem su prisustvovali visoki zvaničnici, predstavnici javnih institucija, rukovodstvo stranke te brojni članovi i simpatizeri.

Među prisutnima su bili predsjednik stranke Ramo Isak, federalni ministar unutrašnjih poslova, Arnel Isak, federalni zastupnik, Rusmir Isak, direktor KPZ Zenica, te general Armije RBiH Naser Orić. Također, iftaru su prisustvovali zastupnici u kantonalnim skupštinama, vijećnici u gradskim i općinskim vijećima, kao i direktori javnih ustanova.

Predsjednik stranke, Ramo Isak, obratio se prisutnima, izrazivši zahvalnost na podršci i zajedništvu koje okuplja članove i simpatizere Snage naroda. U svom govoru naglasio je značaj mubarek dana ramazana kao prilike da se još jače povežemo, pokažemo solidarnost i zajedništvo te se oslonimo jedni na druge u izazovima koji su pred nama - saopćeno je iz stranke Snaga naroda.

# NASER ORIĆ
# IFTAR
# RAMO ISAK
# SNAGA NARODA
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