Austrijski list: EU smatra da hapšenje Dodika "nije vrijedno truda"

Tema hapšenja prvostepeno osuđenog predsjednika RS Milorada Dodika je aktuelna i u mnogim svjetskim medijima.

Jedan od takvih je i austrijski list "Der Standard" koji je objavio tekst u kojem navode da hapšenje Dodika "nije vrijedno truda".

Dalje objašnjavaju da i u slučaju da bude uhapšen, Dodik može najviše dva mjeseca provesti u pritvoru.

U dijelu teksta stoji da u SIPA-i postoji bojazan da bi obezbjeđenje Dodika moglo upotrijebiti silu.

- Teoretski, SIPA bi mogla zatražiti pomoć vojne misije EUFOR-a, koja bi trebala osigurati podršku u slučaju sukoba. Međutim, čini se da je EU već poručila bosanskim vlastima da ne mogu računati na njenu pomoć, iako EUFOR prema svom mandatu ima obavezu osigurati stabilno i sigurno okruženje - stoji u tekstu.

Dodaje se da "EU očito nastoji izbjeći odgovornost za stanje u BiH", te, kako navodi, "smišljaju različite izgovore".

- Tako se navodi da je odluka o Dodikovom pritvoru donesena na osnovu dekreta visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt), čije ovlasti pojedine zemlje EU osporavaju. Također se tvrdi da bi Dodik, čak i ako bude uhapšen, mogao provesti najviše dva mjeseca u istražnom zatvoru, što EU ne smatra vrijednim truda - stoji u tekstu.

Navodi i da se izražava zabrinutost da bi "nasilje pri hapšenju moglo izazvati reakciju nove desničarske administracije u SAD, koja bi mogla stati na njegovu stranu".