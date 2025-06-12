Guvernerka na panelu "Navigating challenges and pioneering change", Central Banking Summer Meetings

Guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović održala je keynote izlaganje na prestižnom međunarodnom događaju Central Banking Summer Meetings, koji se održava 11. i 12. juna u Londonu, saopćeno je iz Centralne banke BiH.

U izlaganju “Navigating complexity: Financial stability in a world of shifting narratives”, istakla je da se savremene centralne banke suočavaju s višeslojnim izazovima, od inflacijskih pritisaka i geopolitičke neizvjesnosti, do ubrzanog tehnološkog razvoja i promjena globalnih narativa. Naglasila je da centralne banke više ne djeluju u predvidivom okruženju već u svijetu isprepletenih i često istovremenih kriza. Upravljanje stabilnošću u takvom okruženju zahtijeva otpornost, stratešku prilagodljivost i dugoročno razmišljanje.

- U vremenu kad se promjene više ne dešavaju u ciklusima već istovremeno na više frontova, zadatak centralnih banaka je da ostanu čvrste, kredibilne i spremne bez obzira na to kako se globalni narativi mijenjaju - kazala je guvernerka.

Poseban akcenat stavila je na važnost digitalne transformacije i jačanja institucionalne otpornosti, što je prepoznato i kao prioritet u Strateškom planu Centralne banke Bosne i Hercegovine.

Govoreći o ulozi vještačke inteligencije i naprednih tehnologija, ukazala je na potrebu da regulativa prati inovacije i osigura da tehnološki napredak doprinosi stabilnosti i javnom interesu. Dodala je da digitalizacija nije samo tehnički proces već prilika za modernizaciju, veću efikasnost i transparentnost.

U kontekstu upravljanja deviznim rezervama, guvernerka je istakla da male centralne banke moraju pažljivo promišljati o strukturi portfolija vodeći računa ne samo o likvidnosti i sigurnosti već i geopolitičkoj otpornosti i diversifikaciji.

Također je ukazala na ulogu centralnih banaka u podršci održivom finansiranju ističući da zelena agenda postaje sve važniji segment finansijske stabilnosti. Iako tržište zelenih obveznica još nije u potpunosti razvijeno, posebno za manje ekonomije, potencijal postoji, posebno jačanjem međunarodnih standarda i saradnje.

Na kraju je naglasila da su povjerenje javnosti, institucionalna dosljednost i otvorena komunikacija ono što daje težinu svakoj odluci centralne banke posebno u malim i otvorenim ekonomijama koje funkcionišu u režimu valutnog odbora.

Tokom Central Banking Summer Meetingsa, guvernerka Selimović učestvovala je i u panel-diskusiji “Navigating challenges and pioneering change: Women leading central banks in a transformative era” („Navigavanje izazovima i pionirske promjene: žene na čelu centralnih banaka u vremenu transformacije“).

Tokom panela su razmatrane ključne teme savremenog bankarstva uključujući upravljanje inflacijom, uspon digitalnih valuta, kao i izazove i prilike koje donose inovacije. Poseban akcenat bio je na značaju rodne raznolikosti u centralnom bankarstvu i na to kako mentorstvo, institucionalna podrška i inkluzivnost, doprinose jačanju sposobnosti centralnih banaka da odgovore na savremene izazove.

- U vremenu brzih promjena, otpornost i sposobnost prilagođavanja postaju ključni faktori uspjeha centralnih banaka. Digitalne inovacije i novi oblici valuta redefinišu naš rad, dok istovremeno moramo ostati vjerni osnovnim mandatima stabilnosti i povjerenja. Uz to, raznolikost, uključujući rodnu raznolikost, nije samo društvena odgovornost već strateška prednost jer različite perspektive omogućavaju bolje odlučivanje i brže prilagođavanje globalnim promjenama - rekla je Selimović.

Osvrćući se na važnost finansijske edukacije i potrebu za rodnom ravnopravnošću, naglasila je da rodna ravnopravnost u finansijskoj edukaciji nije samo pitanje pravičnosti već i ekonomske efikasnosti, razvoja i dugoročne stabilnosti društva. Istraživanja širom svijeta pokazuju da žene koje su finansijski pismene donose bolje odluke za sebe i svoju porodicu, češće ulažu u obrazovanje djece, zdravlje i sigurniju budućnost. Zato je imperativ da svaka strategija finansijske edukacije bude rodno osjetljiva i inkluzivna, naglasila je guvernerka.

Zaključila je da savremeno centralno bankarstvo zahtijeva otvorenost za promjene, saradnju među institucijama i dugoročnu viziju razvoja. Istakla je i da liderstvo žena u ovom procesu donosi dodatnu vrijednost inkluzivnijem pristupom, dubljim razumijevanjem sistemskih rizika i snažnijim fokusom na održivost i društvenu odgovornost.

Osim guvernerke Selimović, učesnice panela su bile i druge predstavnice centralnog bankarstva: zamjenica glavnog urednika Central Banking Joasia Popowicz, zamjenica guvernera Banke Španije (Banco de España) Soledad Núñez, zamjenica guvernera Banke Finske (Suomen Pankki) Marja Nykänen te prva zamjenica guvernera Banke Albanije (Banka e Shqipërisë) Luljeta Minxhoz.