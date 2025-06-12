Video / Bubić: Očekujemo oslobađajuću presudu za Dodika

Goran Bubić, advokat predsjednika RS Milorada Dodika, rekao je da odbrana očekuje oslobađajuću presudu, navodeći da "postoje svi uslovi da on bude oslobođen i u takvoj situaciji je svaka rasprava o žalbi Tužilaštva bespredmetna".

- Na kraju smo, zbog značaja predmeta i uticaja na političke odnose u BiH, predložili da se iskoristi mogućnost iz Protkola 16 na Evropsku konvenciju koji predviđa da najviši sud u BiH, ugovrnici, to su Sud i Ustavni sud, pred kojim se vodi postupak, može da zatraži mišljenje Evropskog suda u pogledu primjene konvencije.

U ovom slučaju trvdimo da na dan 7.7.2023. nismo imali na pravnoj snazi izmijenjen Zakon zbog principa predvidivosti i dostupnosti, zato što je odluka nametnuta bez javne rasprave i što prije toga nije ponuđena Parlamentarnoj skupštini na usvajanje, kao što je bila praksa ranije visokih predstravnika kad su bili legalno postavljeni - pojasnio je Bubić.