Video / Bubić: Očekujemo oslobađajuću presudu za Dodika

Goran Bubić, advokat predsjednika RS Milorada Dodika, rekao je da odbrana očekuje oslobađajuću presudu, navodeći da "postoje svi uslovi da on bude oslobođen i u takvoj situaciji je svaka rasprava o žalbi Tužilaštva bespredmetna".
NAKON ROČIŠTA
Naveo je kako "postoje svi uslovi da on bude oslobođen i da je u takvoj situaciji svaka rasprava o žalbi Tužilaštva bespredmetna"
Bubić: Traži oslobađajuću presudu. B. Cerić / Avaz
Goran Bubić, advokat predsjednika RS Milorada Dodika, rekao je da odbrana očekuje oslobađajuću presudu, navodeći da "postoje svi uslovi da on bude oslobođen i u takvoj situaciji je svaka rasprava o žalbi Tužilaštva bespredmetna".
- Na kraju smo, zbog značaja predmeta i uticaja na političke odnose u BiH, predložili da se iskoristi mogućnost iz Protkola 16 na Evropsku konvenciju koji predviđa da najviši sud u BiH, ugovrnici, to su Sud i Ustavni sud, pred kojim se vodi postupak, može da zatraži mišljenje Evropskog suda u pogledu primjene konvencije.
U ovom slučaju trvdimo da na dan 7.7.2023. nismo imali na pravnoj snazi izmijenjen Zakon zbog principa predvidivosti i dostupnosti, zato što je odluka nametnuta bez javne rasprave i što prije toga nije ponuđena Parlamentarnoj skupštini na usvajanje, kao što je bila praksa ranije visokih predstravnika kad su bili legalno postavljeni - pojasnio je Bubić.
Rekao je kako je odbrana principijelno ostala pri tvrdnji i dala razloge zašto Kristijan Šmit (Christian Schmidt) nije "legalan visoki predstavnik".
On je potvrdio da je Apelaciono vijeće neustavnog Suda BiH odbilo zahtjev odbrane predsjednika RS za izuzećem dva člana Vijeća, dodajući da je zahtjev odbrane imao smisla.
Odbrana je zatražila izuzeće Hilme Vučinića i predsjedavajuće Vijeća Vesne Jesenković, a kao razlog je navedena činjenica da sudija koji je učestvovao u prethodnom postupku, ne može učestvovati u žalbenom postupku.
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