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"DARUJ NADU"

Crveni križ FBiH obilježava Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi

U prošloj godini, Crveni križ Federacije BiH organizirao je 500 akcija darivanja krvi, tokom kojih je prikupljeno više od 21.000 jedinica krvi

Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Crveni križ FBiH

N. Aj.

14.6.2025

Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, 14. juni, ove godine obilježava se pod motom "Daruj krv, daruj nadu: Zajedno spašavamo živote". Neprocjenjiv doprinos daju dobrovoljni i neplaćeni davaoci krvi.

Cilj obilježavanja je podizanje svijesti o potrebi za sigurnom krvlju i krvnim proizvodima, ali i skretanje pažnje na značaj dobrovoljnog darivanja krvi u spašavanju života i jačanju solidarnosti unutar zajednica.

Crveni križ Federacije BiH, pod sloganom "Daruj krv, spasi život", i ove godine organizirat će niz akcija dobrovoljnog darivanja krvi širom Federacije. Uz akcije darivanja, bit će organizirane i edukativne aktivnosti i animacije građana, s ciljem podrške službama za transfuziju krvi.

U prošloj godini, Crveni križ Federacije BiH organizirao je 500 akcija darivanja krvi, tokom kojih je prikupljeno više od 21.000 jedinica krvi.

— Skoro 18.000 osoba darovalo je krv kroz akcije Crvenog križa širom FBiH. Ponosni smo na svakog davaoca pojedinačno, ali i na naše organizacije koje godinama predano rade na organizaciji i prikupljanju ove dragocjene tečnosti – ističu iz CK FBiH.

Posebno zahvaljuju onima koji su ove godine prvi put darovali krv, s nadom da će taj humani čin postati njihova praksa.

Pozivaju građane starije od 18 godina i dobrog zdravstvenog stanja da se pridruže i šire mrežu dobrovoljnih davalaca krvi.

- Darujte krv – bezbolno je, jednostavno, sigurno i nekome može spasiti život - poručio je sekretar CK Federacije BiH, Daniel Tučić.

Ppromocija i popularizacija dobrovoljnog, a ne ciljanog davalaštva krvi, jedan su od osnovnih zadataka Crvenog križa s ciljem osiguravanja dovoljnih količina krvi za sve kojima je potrebna, saopćeno je iz Crvenog križa FBiH.

# CRVENI KRIŽ
# DARUJ KRV
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