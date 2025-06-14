Crveni križ FBiH obilježava Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi

Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, 14. juni, ove godine obilježava se pod motom "Daruj krv, daruj nadu: Zajedno spašavamo živote". Neprocjenjiv doprinos daju dobrovoljni i neplaćeni davaoci krvi.

Cilj obilježavanja je podizanje svijesti o potrebi za sigurnom krvlju i krvnim proizvodima, ali i skretanje pažnje na značaj dobrovoljnog darivanja krvi u spašavanju života i jačanju solidarnosti unutar zajednica.

Crveni križ Federacije BiH, pod sloganom "Daruj krv, spasi život", i ove godine organizirat će niz akcija dobrovoljnog darivanja krvi širom Federacije. Uz akcije darivanja, bit će organizirane i edukativne aktivnosti i animacije građana, s ciljem podrške službama za transfuziju krvi.

U prošloj godini, Crveni križ Federacije BiH organizirao je 500 akcija darivanja krvi, tokom kojih je prikupljeno više od 21.000 jedinica krvi.

— Skoro 18.000 osoba darovalo je krv kroz akcije Crvenog križa širom FBiH. Ponosni smo na svakog davaoca pojedinačno, ali i na naše organizacije koje godinama predano rade na organizaciji i prikupljanju ove dragocjene tečnosti – ističu iz CK FBiH.

Posebno zahvaljuju onima koji su ove godine prvi put darovali krv, s nadom da će taj humani čin postati njihova praksa.

Pozivaju građane starije od 18 godina i dobrog zdravstvenog stanja da se pridruže i šire mrežu dobrovoljnih davalaca krvi.

- Darujte krv – bezbolno je, jednostavno, sigurno i nekome može spasiti život - poručio je sekretar CK Federacije BiH, Daniel Tučić.

Ppromocija i popularizacija dobrovoljnog, a ne ciljanog davalaštva krvi, jedan su od osnovnih zadataka Crvenog križa s ciljem osiguravanja dovoljnih količina krvi za sve kojima je potrebna, saopćeno je iz Crvenog križa FBiH.