U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Bukti rat, Tramp spasio Hamneija?!

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Bukti rat, Tramp spasio Hamneija?!

Izrael i Iran nastavili s bombardovanjem. Pogođeni i nuklearni objekti. Tramp stavio veto na izraelski plan za ubistvo iranskog vrhovnog vođe, prenosi Reuters. Opširnije na 2. i 3. strani.

Donosimo analizu: Saznajte ko ima jaču vojsku, Iran ili Izrael.

Direktor "Elektroprivrede BiH" Sanel Buljubašić nam otkriva da je rast cijena električne energije neminovno, evo i zašto.

Amra Džeko za "Dnevni avaz" govori o Orea Art Marketu i životu: Moja velika želja je da ponovo živim u Italiji.

U klubu poznatih je Vedad Muftić, golman FK Željezničar, koji nam otkriva šta ne voli, kao i šta bi radio da nije fudbaler.

Čitajte ispovijest Rame Kurspahića: U ratu je izgubio sve, ničijeg mezara nema.

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić najavljuje za "Dnevni avaz": Milionske investicije za bolje školstvo i zdravstvo.

Dvije stvarnosti: Dok Bliski istok gori, izvršavaju se atentati i racije, Vašington slavio - Trampova vojna parada u sjeni haosa i protesta.

Zatraženo 45 godina zatvora za Adema Šumana: Sutra presuda ubici Farisa Pendeka.

Operski pjevač Erol Ramadanović govori o svojoj profesiji i ulogama: Zašto je opera najkompletnija pozorišna forma.

"Zmajevi" prave transfere: Edina Džeku povezuju s odlaskom u Fiorentinu, dok je priča oko Kenana Kamenjaša praktično završena - postaje novi košarkaš Dubaija.

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