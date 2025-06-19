Obilježen Dan civilnih žrtava rata Jablanice





Prigodnim programom, polaganjem cvijeća, učenjem Fatihe a i odavanjem počasti ubijenim civilima, danas je obilježen Dan civilnih žrtava rata općine Jablanica.

Brojne delegacije odale su počast nevinim žrtvama, prisjećajući se 19. juna 1993. godine, kada su granate, ispaljene sa neprijateljskih položaja HVO-a, usmrtile četvero civila, među kojima i dvoje djece.

Na spomen obilježje civilnim žrtvama rata položeno je cvijeće, proučena Fatiha i odata počast za 40 ubijenih civila u periodu odbrambeno – oslobodilačkog rata 92.- 95. Cvijeće je, među ostalim, položila i delegacija općine Jablanica sa načelnikom Emirom Muratovićem, delegacija Unije civilnih žrtava Federacije BiH, Udruženja civilnih žrtava Jablanice, Mostara i Konjica, te mnogobrojne delegacije iz općine Jablanica.

Članovima porodica ubijenih civila i ostalim prisutnim obratili su se Hasan Dedić, predsjednik Udruženja građana Civilnih žrtava rata Jablanica, općinski načelnik Emir Muratović i Senida Karović, predsjednica Unije civilnih žrtava rata Federacije BiH, koji su kazali da je 19. juni, datum koji se ne smije zaboraviti.

Sa obilježavanja su poslane poruke mira, uz želju da se nešto slično nikada i nikome ne ponovi.

Po završetku programa upriličen je obilazak Centralnog spomen obilježja šehida, poginulih, nestalih i umrlih boraca odbrambeno – oslobodilačkog rata 92. – 95., gdje je također položeno cvijeće i odata počast u znak sjećanja na šehide i poginule borce.

Obilježavanje je organizovalo Udruženje građana Civilnih žrtava rata Jablanica, uz podršku općine Jablanica.