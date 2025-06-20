U Sarajevu rođeno 13, na UKC RS deset beba

Na porođajnom odjelu Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" u Sarajevu tokom protekla 24 sata rođene su četiri bebe, dva dječaka i dvije djevojčice, dok je na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu rođeno devet beba, šest dječaka i tri djevojčice.

U Kantonalnoj bolnici "Dr. Safet Mujić" u Mostaru rođen je dječak.

Na UKC RS bilo je deset porođaja, a rođeno je šest dječaka i četiri djevojčice.

U Kantonalnoj bolnici "Dr. Irfan Ljubijankić" u Bihaću i u Općoj bolnici u Konjicu tokom posljednja 24 sata nije bilo poroda.