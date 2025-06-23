"Kreće Afrika": Paklene vrućine stigle, tropske noći i temperature do 40 stepeni

BH Meteo, stranica sa meteorološkom prognozom iz Bosne i Hercegovine, objavila je nove informacije o toplotnom talasu čiji se vrhunac očekuje sredinom ove sedmice.

Kako su naveli na Facebooku - kreće Afrika.

- Od danas započinje toplotni talas čiji se vrhunac očekuje u srijedu i četvrtak sa temperaturama do 40 stepeni. U Hercegovini značajnije vrućine već traju i narednih dana će se dodatno intenzivirati. Uz porast dnevnih tu je i porast noćih temperatura, pa za razliku od svježijih noći ranijih dana uskoro će krenuti i one tropske.