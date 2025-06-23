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TOPLOTNI TALAS

"Kreće Afrika": Paklene vrućine stigle, tropske noći i temperature do 40 stepeni

Od ponedeljka (30.06.) novi toplotni talas

Slijede vrućine. Avaz

N. Aj.

23.6.2025

BH Meteo, stranica sa meteorološkom prognozom iz Bosne i Hercegovine, objavila je nove informacije o toplotnom talasu čiji se vrhunac očekuje sredinom ove sedmice.

Kako su naveli na Facebooku - kreće Afrika. 

- Od danas započinje toplotni talas čiji se vrhunac očekuje u srijedu i četvrtak sa temperaturama do 40 stepeni. U Hercegovini značajnije vrućine već traju i narednih dana će se dodatno intenzivirati. Uz porast dnevnih tu je i porast noćih temperatura, pa za razliku od svježijih noći ranijih dana uskoro će krenuti i one tropske.

U petak i za vikend vrućine bi nakratko "popustile", prvenstvo u Bosni dok bi se na jugu Hercegovine vrućine u gotovo istom intenzitetu nastavile. Osvježenje donosi oslabljena hladna fronta koja osim blažeg pada temperature i sjeverca ne donosi značajnije padavine. Tek rijetko uz kakav lokalni pljusak sa grmljavinom ili nevrijeme. Većina krajeva ostaje bez kiše, odnosno ikakvih padavina od početka juna - navedeno je.

Poručili su kako je drugim riječima opšta slika vremena do daljnjeg sunčana.

- Tek rijetko uz kakvu ljetnu nestabilnost koja ne bi narušila dojam vrućeg ljeta. Vrućine se po svemu sudeći brzo vraćaju, a u Hercegovini nastavljaju. Od ponedeljka (30.06.) novi toplotni talas pa bi sami početak jula obilježile temperature do oko 40 stepeni - objavljeno je.

# VRUĆINE
# PAKAO
# BIH
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