Trojka bez kormilara, do sada nezabilježen slučaj

Zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice Duška Jurišić (NS) otkrila je danas da će tužiti ministra Sevlida Hurtića zbog institucionalnog zlostavljanja.

On nije bio raspoložen za komentar na ovu temu, samo nam je poručio da će sve dokazivati na Sudu. Ranije je i on upućivao žestoke kritike na račun svoj zamjenice.

Ne ulazeći u to ko je u pravu, a ko nije (to neka dokazuje Sud), ovo je zaista jedna nevjerovatna situacija.

Pogotovo je ovo problem kada se uzme u obzir da je predsjednik NiP-a Elmedin Konaković slavodobitno govorio kako su bolje isposlovali u pregovorima od SDA, pa imaju sada četiri ministra, dok su za vrijeme vladavine SDA bila tri.

Kompromisno rješenje

Iako Hurtić nije dio Trojke, on jeste bio jedno kompromisno rješenje, a predstavljan je kao uspjeh Trojke, koji sada tuži zamjenicu minstrice iz redova Trojke.

Niko ne brani ni ministra Hurtića, a ni zamjenicu ministra iz redova Trojke, pa nije uopšte ni jasno ni kakav imaju stav o ovoj temi, nego se sve prepušta da se stihijski dešava. Da stvar bude gora čak i Naša stranka šuti na sve ovo.

Ono što je od ranije poznato da je dio SDP-a nezadovoljan Hurtićem i to onaj iz RS, pitanje smjene se povlačilo po stranačkim organima, no nikada se s njime nije otišlo u bilo kakvu proceduru.

Ovo je samo jedan od primjera kako Trojka u praksi jedva da ikako funkcioniše, a takvih primjera je mnogo.

Još od prošlog mandata u Općini Centar na jednoj strani stoje SDP i Naša stranka, dok NiP predvođen Jasminom Ademovićem ruši Srđana Mandića.

Vrhunac bruke dešava se sa izborom gradonačelnika, koji se zakočio zbog jedne pozicije i to zamislite - zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća. Dvije sjednice se ne prekidaju jer "magovi" kadrovske politike Adnan Šteta (SDP) i Elvedin Okerić (NiP) se natežu kome će pripasti pozicija koja suštinski nije uopšte bitna, a Samir Avdić se zbog svega toga provlači kroz blato, kao što se to prije četiri godine radilo s Bogićem Bogičevićem.

Manje rezultata

Prisjetimo se i prepucavanja Elmedina Konakovića i zastupnice Sabine Ćudić (NS) oko smjene kadrova SNSD-a, kada je Konaković ubjeđivao koalicionu kolegicu da je smjena nemoguća u trenutnim političkim okolnostima, da bi nekoliko dana kasnije on postao najveći zagovarač onog za šta je ranije i racionalno tvrdio da je nemoguće.

Postavlja se i pitanje kakva Trojka postoji u HNK i USK? Realno nikakva. Naša stranka je pristala na to da ostane bez zastupnika u Skupštini kako bi principijelno pokazali da ne žele s SDA, dok SDP i NiP u Krajini gledaju kao veće zlo NES nego SDA. U Hercegovini SDP je partner SDA i HDZ-u, dok im je NiP opozicija.

I takvih primjera je još more, a rezultata rada je sve manje. Šteta zbog nekih loših političkih poteza pokušava se riješiti svaljivanjem krivice na političke partnere. Dok se takve stvari dešavaju iz dana u dan, izbori se bliže, a sve je izvjesnije da Trojka neće opstati zajedno i nakon 2026. godine.