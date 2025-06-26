Bašić odgovorio DF-u: Moje prisustvo pred sudom u slučaju protiv BiH bilo bi neprimjereno

Ambasador BiH pri Vijeću Evrope u Strazburu Haris Bašić oglasio se nakon navoda zvaničnika DF-a povodom presude Evropskog suda za ljudska prava.

- Stalna misija Bosne i Hercegovine pri Vijeću Evrope, nakon što je najava prisustva delegacije stigla redovnim putem, operativno i tehnički je podržala organizaciju dolaska delegacije predvođene članom Predsjedništva BiH Željkom Komšićem. U sastavu delegacije bio je i gospodin Slaven Kovačević, u ovom slučaju apelant pred Evropskim sudom za ljudska prava. Pružena je pomoć u vezi s procesom akreditacije, te organizacijom prijema na način koji je primjeren i u skladu s uobičajenim protokolom. Istovremeno je članovima delegacije, uključujući i gospodina Kovačevića, jasno ukazano da, prema pravilima i ustaljenim normama diplomatske prakse, prisustvo ambasadora događajima koji se odnose na pravne postupke u kojima se dovode u pitanje ustavne odredbe vlastite države, može biti percipirano kao diplomatski neprimjereno - naveo je Bašić.

Dodaje da ESLJP djeluje kao nezavisan i samostalan sudski organ, odvojen od drugih struktura Vijeća Evrope, te se svako neposredno ili simbolično uključivanje članova diplomatskog kora u njegov rad smatra ozbiljnim odstupanjem od profesionalnih standarda.

- Tokom relevantne rasprave u Strazburu, ambasador Bašić nije imao susrete s bilo kojom drugom delegacijom iz Bosne i Hercegovine, niti je bilo kojoj takvoj delegaciji pružena bilo kakva institucionalna podrška u svojstvu šefa Misije. Poznato je da ambasador Bašić iskreno podržava borbu protiv svih oblika diskriminacije te dosljedno zagovara očuvanje multietničkog karaktera države. Od trenutka preuzimanja diplomatske funkcije, ambasador se ne bavi političkim djelovanjem, niti postoji takva namjera. Jedini cilj ostaje dostojanstveno i odgovorno predstavljanje Bosne i Hercegovine unutar jedne od najvažnijih evropskih institucija – Vijeća Evrope. Javno problematiziranje njegovog neprisustva saslušanju pred Sudom može se smatrati politički motiviranim i usmjerenim na iskrivljavanje profesionalne i institucionalne uloge Stalnog predstavništva Bosne i Hercegovine pri Vijeću Europe - naveo je Bašić.