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OBAVJEŠTENJE

Željeznice RS: Zbog visokih temperatura se deformisala pruga

Saobraćaj na relaciji Banja Luka – Čelinac je u privremenom prekidu

Deformacija pruge. Željeznice RS

Dž. R.

27.6.2025

Između željezničkih stanica Čelinac i Vrbanja, jučer je došlo do deformacija kolosijeka zbog visokih temperatura, obavijestile su Željeznice Republike Srpske.

Željeznički saobraćaj na relaciji Banja Luka – Čelinac je u privremenom prekidu, a za svoje putnike Željeznice Republike Srpske su obezbijedile alternativni prevoz.

Nadležne službe Željeznica Republike Srpske su na terenu, prate situaciju i pripremaju radove neophodne za sanaciju deformiteta kolosijeka.

- Željeznice RS-a preduzimaju sve neophodne mjere da se u uslovima visokih ljetnjih temperatura očuva bezbjednost željezničkog saobraćaja - naveli su te zamolili za strpljenje i razumijevanje.

# ŽELJEZNICE RS
# VRUĆINA
# PRUGA
# DEFORMACIJA
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