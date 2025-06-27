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NA DANAŠNJOJ SJEDNICI

Vijeće ministara BiH usvojilo nacrt Reformske agende i nacrt liste reformi za Plan rasta

U narednim danima, svi nivoi vlasti će raditi na usklađivanju teksta, rekla je Krišto

Vijeće ministara BiH. VM BiH

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

27.6.2025

Vijeće ministara BiH danas je usvojilo nacrt Reformske agende i nacrt liste reformi BiH. Ovu informaciju je nakon sjednice potvrdila predsjedavajuća Vijeća ministara BIH Borjana Krišto u objavi na društvenim mrežama.

- U narednim danima, svi nivoi vlasti će raditi na usklađivanju teksta. Nastavljamo naš napredak na putu ka EU – poručila je Krišto.

Delegacija BiH u ponedjeljak putuje u Skoplje, na samit EU – Zapadni Balkan, na kojem bi trebalo biti poznato je li naša zemlja uspjela uhvatiti sustići ostale države regiona i ispuniti uvjete za početna sredstva iz Plana rasta.

# VIJEĆE MINISTARA BIH
# REFORMSKA AGENDA
# PLAN RASTA
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