Vijeće ministara BiH usvojilo nacrt Reformske agende i nacrt liste reformi za Plan rasta

Vijeće ministara BiH danas je usvojilo nacrt Reformske agende i nacrt liste reformi BiH. Ovu informaciju je nakon sjednice potvrdila predsjedavajuća Vijeća ministara BIH Borjana Krišto u objavi na društvenim mrežama.

- U narednim danima, svi nivoi vlasti će raditi na usklađivanju teksta. Nastavljamo naš napredak na putu ka EU – poručila je Krišto.

Delegacija BiH u ponedjeljak putuje u Skoplje, na samit EU – Zapadni Balkan, na kojem bi trebalo biti poznato je li naša zemlja uspjela uhvatiti sustići ostale države regiona i ispuniti uvjete za početna sredstva iz Plana rasta.