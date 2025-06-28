Najljepši prizori tradicije: Svečani defile konjanika u Donjem Vakufu

Konjanici iz cijele Bosne i Hercegovine danas su održali defile kroz Donji Vakuf i krenuli ka Pruscu, kako bi sutra prisustvovali Centralnom programu kulturno-vjerske manifestacije "515. dani Ajvatovice".

Oko 260 konjanika iz domovine, ali i drugih zemalja, večeras je podsjetilo na duh tradicije koji se na ovim prostorima gaji već više od 500 godina.

Povećanje broja

Svi prisutni mogli su svjedočiti prelijepim prizorima konjanika i bajraktara iz Karaule, Jajca, Donjeg Vakufa, Zenice, Glamoča, Gradačca, Brčkog, Srebrenice, Kozarca i mnogih drugih gradova.

– Ovako nešto nemamo ni u cijeloj BiH, a ni šire. Tako da je to zaista jedna ljepota, jedna naša tradicija kojom se ponosimo, koja nas podsjeća na naše slavne dane, na našu slavnu prošlost, ali iz koje također trebamo da crpimo pouke za budućnost. Kako su naši preci bili organizovani, pošteni, čestiti, hrabri, nisu drugome ništa loše mislili, tako i mi trebamo od naših da naslijedimo. I naravno, konjica, to je naša tradicija i evo, jedan broj ljudi svake godine gaji svoje konje, najviše radi Ajvatovice, neki isključivo radi Ajvatovice, ali to je jako lijepa manifestacija. Ono što nas veseli između ostalog jeste da se zadnjih nekoliko godina povećava broj mjesta iz kojih dolaze ti konjanici. Od Srebrenice, Tuzle, Foče, Vlasenice i tako dalje, dakle istočne Bosne preko Brčkog, pa ovamo skroz dolje imamo na jugu iz Hercegovine, pa onda imamo tamo iz Kozarca, ove godine je najavljeno iz Bužima, ne znam jesu li već došli, ali dakle faktički iz cijele Bosne, i preko 260 konjanika je najavljeno – kazao je muftija travnički Ahmed-ef. Adilović.

Planirana i svečanost

Nakon svečanog defilea, večeras je u džamiji Hasana Kafije Pruščaka planirana i Centralna mevludska svečanost i zikr koji će izvesti Hor studenata Fakulteta islamskih studija i Gazi Isa-begove medrese iz Novog Pazara te hafizi iz Republike Turske i Tarikatski centar.

Prigodan vaz održat će hafiz Mirfat-ef. Fijuljanin.

Konjanike sutra, također, očekuje i prozivka na platou ispred Handan-agine džamije u Pruscu, prije samog početka Centralnog programa Ajvatovice.