Javorov Do: Mjesto gdje priroda diše, a srce miruje

I ovog vikenda, Javorov Do bio je omiljena destinacija za sve zaljubljenike u prirodu, šetnje i planinski mir. Dok su jedni tražili predah u sjeni borova, drugi su istraživali šumske staze, uživali u domaćoj kuhinji ili jednostavno upijali tišinu.

Javorov Do, izletište na Bjelašnici, jedan je od najljepših i najkompletnijih planinskih lokaliteta u Kantonu Sarajevo. Ovdje se ne dolazi samo zbog pogleda, nego i zbog tišine koja odmara, mirisa šume, šetnji koje liječe, i osjećaja da pripadate ovom mjestu već pri prvom dolasku.

Sadržaj za sve

Javorov Do nije samo priroda to je kompletna ponuda za porodični izlet, miran vikend, planinsku šetnju ili aktivan dan. Uređene staze koje vode kroz gustu šumu, vidikovci, amfiteatar u kamenu, jezero, mjesta za piknik, drvene sjenice, pa čak i špilja koja se otkriva iza zelenog pokrova sve to čini ovu destinaciju izuzetnom.

Tu su i domaći restorani s autentičnim jelima, i što je još važnije ljubazni ljudi, koji vas dočekuju s osmijehom i toplinom. I to nije kurtoazija – to je duh ovog kraja.

Bez mobitela

- Ovdje imate sve, prirodu, mir, hranu, ambijent. Nema stresa, nema gužve. Mi dolazimo svaki slobodan vikend i zaista uživamo u svakom trenutku - kaže Aida Porić, majka troje djece iz Sarajeva.

- Kao da vrijeme stane. Ovdje razgovaramo, šetamo, slušamo prirodu. Djeca zaborave na telefone, a mi odrasli na obaveze- dodaje njen suprug Emir.

Više od 35 km staza

Boravak na Javorovom Dolu lako se može obogatiti izletom prema Igmanu i Bjelašnici, koje se prirodno nadovezuju na ovu planinsku oazu. Cijelo područje nudi više od 35 kilometara uređenih staza za šetnju i brdski biciklizam, koje vode kroz guste šume, livade, uz potoke i vidikovce.

Jedna od najpopularnijih ruta vodi od Javorovog Dola preko Velikog Polja na Igmanu, dok iskusniji planinari mogu nastaviti prema Bjelašnici, sve do Babinog Dola. Staze su označene, sigurne i prilagođene svim generacijama – porodicama, rekreativcima i zaljubljenicima u prirodu.

Bijeg od...

Javorov Do nije samo izletište. To je mjesto gdje se šuti s razlogom, gdje krošnje govore više od riječi, i gdje priroda ponovo postaje učitelj. Sa svojim prirodnim ljepotama, sadržajima i blizinom grada, ovo izletište zaslužuje mjesto na listi svakoga ko traži pravi, istinski odmor.

Ne zaboravite – Javorov Do nije prolazna tačka. To je destinacija.

Cilj i smirenost

Za one koji žele više od šetnje i pejzaža, u neposrednoj blizini nalazi se Streljački klub Ronin Trnovo – savremeni sportski centar za rekreativno i profesionalno streljaštvo.

Pod stručnim nadzorom certificiranih instruktora, posjetioci ovdje mogu isprobati gađanje iz više vrsta oružja, u sigurnom i kontrolisanom okruženju. Ronin nudi antistresno iskustvo koje spaja fokus, koncentraciju i mir – idealno za sve koji žele nešto novo, izazovno i korisno.

Bilo da dolazite sami, s porodicom ili prijateljima, Ronin je odličan dodatak svakom planinskom izletu – posebno kada želite dan u prirodi obogatiti nečim drugačijim.