Šmit: Žrtve nikada ne smiju biti zaboravljene

Visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) učestvovao je na komemorativnoj ceremoniji obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici, koju su organizovali Homework HUB i Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo.
KOMEMORACIJA
Učestvovao je na komemorativnoj ceremoniji obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici
Kristijan Šmit. Platforma X
Visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) učestvovao je na komemorativnoj ceremoniji obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici, koju su organizovali Homework HUB i Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo.
- Danas svi zajedno šaljemo jednu poruku: žrtve nikada ne smiju biti zaboravljene. Očuvanje sjećanja je ključno za jedinstvo, razumijevanje i pravdu. Sjećanje je zahvalnost srca. Dugujemo to budućim generacijama – da izgradimo odgovorno društvo koje poštuje prošlost i osigurava mir. Možda ste se već pitali da li vidite svoju budućnost u ovoj zemlji ili negdje drugdje. Ali bez vas, mlade generacije, nema budućnosti. Nakon 30 godina, na vama je da napravite razliku. Vi ste ti koji moraju držati političku elitu odgovornom i dati im znak za buđenje! Ohrabrujem vas da se organizujete oko svojih ideja o boljoj budućnosti. Preuzmite upravljač i odredite politički kurs za ovu zemlju - rekao je Visoki predstavnik.
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