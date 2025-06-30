Šmit: Žrtve nikada ne smiju biti zaboravljene

- Danas svi zajedno šaljemo jednu poruku: žrtve nikada ne smiju biti zaboravljene. Očuvanje sjećanja je ključno za jedinstvo, razumijevanje i pravdu. Sjećanje je zahvalnost srca. Dugujemo to budućim generacijama – da izgradimo odgovorno društvo koje poštuje prošlost i osigurava mir. Možda ste se već pitali da li vidite svoju budućnost u ovoj zemlji ili negdje drugdje. Ali bez vas, mlade generacije, nema budućnosti. Nakon 30 godina, na vama je da napravite razliku. Vi ste ti koji moraju držati političku elitu odgovornom i dati im znak za buđenje! Ohrabrujem vas da se organizujete oko svojih ideja o boljoj budućnosti. Preuzmite upravljač i odredite politički kurs za ovu zemlju - rekao je Visoki predstavnik.