Veliki dio Sarajeva sutra bez vode: Evo koja naselja će biti zahvaćena

Komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo obavještava korisnike da će sutra, 1. jula, zbog radova na održavanju vodovodnog sistema doći do brojnih prekida u vodosnabdijevanju u velikom dijelu Sarajeva.

Radovi na popravci kvarova bit će izvedeni u sljedećim ulicama: Abdića, Fra Filipa Lastrića, Avde Sumbula, Golobrdica, Berkuša mala, Kačanik veliki, Ferida Srnje, Amira Muharemovića, Vejsila Ćurčića, Hiseta, Bulevar Mimara Sinana, Vogošćanskih odreda, Mjedenica, Save Skarića Zembilja, Jarčedoli, Trebevićka, Boraca Zlatišta, Derviša Numića, Rudnik i Zenik.

U okviru projekta rekonstrukcije vodovodne mreže, finansiranog sredstvima druge tranše EBRD kredita, planirani su radovi u ulicama Mula Mustafe Bašeskije i Čekaluša, što također može uzrokovati prekide u vodosnabdijevanju.

Zbog planiranih radova i popravke većeg kvara na glavnom cjevovodu DN 1000 sa Rezervoara „Mojmilo“, u ulici Safeta Hadžića, od 08:00 sati ujutro 1. jula, isporuka vode u većem dijelu grada biće pod smanjenim pritiskom. To znači da će u nekim dijelovima, naročito na višim kote terena i spratovima, doći do prekida u snabdijevanju vodom.

Naselja u kojima se očekuju poremećaji i prekidi u vodosnabdijevanju su: Alipašino polje, Alipašin most, Halilovići, Heco pijaca, Nova Otoka, Malta, Čengić Vila I i II, Otoka, Socijalno, Pofalići (Kampus UNSA), Hrasno, Hrasno brdo, Šanac, dio Kovačića i Vrace, Trg Heroja, Švrakino selo, Aneks, Grbavica, Vilsonovo šetalište, Soukbunar, Cicin Han, Boguševac, Bistrik, Skenderija, centralni dio od Baščaršije do Marijin dvora, Buća Potok, Briješće, Vitkovac, Zabrđe, Sokolje, Boljakov potok, Hrid i Alifakovac.

Iz Vodovoda i kanalizacije su najavili da će radovi biti završeni i vodosnabdijevanje u potpunosti normalizovano u večernjim satima istog dana.