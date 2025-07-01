U Sarajevu rođeno 19, na UKC RS devet beba

Na porođajnom odjelu Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" u Sarajevu tokom protekla 24 sata rođeno je deset beba, osam djevojčica i dva dječaka, dok je na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu rođeno devet beba, šest dječaka i tri djevojčice.

U Kantonalnoj bolnici "Dr. Irfan Ljubijankić" u Bihaću rođene su tri bebe, dvije djevojčice i dječak.

Na Univerzitetsko kliničkom centru RS rođeno je devet beba, pet dječaka i četiri djevojčice.

Općoj bolnici Konjic tokom posljednja 24 sata nije bilo poroda.