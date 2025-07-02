U dvorištu garaža, na ekranu dijagnoza

U Bosni i Hercegovini, automobil više nije luksuz, ali sve češće postaje teret. Većina vozila koja dolaze iz uvoza stara su deset i više godina, kilometri su često "dotjerani", a istina o vozilu se krije duboko ispod haube i skupo se plaća. Servisi su skupi, a dobrog majstora tražiš preko veze i moliš da te primi.
Sve više vozača pokušava biti sam svoj majstor. Tutorijali na internetu, forumi, aplikacije zamijenili su prve servise. Ulje, filteri, svječice, rade se sami. Ponekad uspješno, a ponekad skuplje od najskupljeg servisa.
Nervi na rezervi
Prema riječima Adisa Smajića, 31-godišnjeg vlasnika Golfa 4, koji već dvije godine održava sam auto, majstori su postali precijenjeni.
- Mehaničare moraš birati kao ženu, jednog kad nađeš, ne mijenjaš više. A dok ga ne nađeš, snalaziš se, gledaš tutorijale, postaneš Google majstor i imaš više ulja na rukama nego u motoru - ističe Smajić, dodajući da Google sve zna.
Nije jedini koji se pod haubu uvukao iz nužde.
- Tutorijali su odlični, naučiš s vremenom uraditi mali servis i neke sitnice, ali nema videa koji te pripremi na gubitak živaca kad krene po zlu i kad nervi ostanu na rezervi - priča nam Selvedin Mušić, 49-godišnji vlasnik Opela.
Savjet stručnjaka
Kada se automobil počne čudno ponašati većina vozača traži prvo mišljenje pa tek onda pomoć. A savjet vrijedan zna ponekad spriječiti ozbiljan kvar. Kako nam je kazao, Rizah Subašić, automehaničar s višedecenijskim iskustvom, redovno održavanje ne produžava samo vijek auta nego znači i sugurnost na cesti.
- Neke stvari vozač može sam provjeriti, nivo ulja, rashladne tečnosti, stanje guma, brisača, svjetala, ali čim primijete promjene u radu motora, moraju potražiti mehaničara- ističe Subašić.
On upozorava da nikada ne treba samostalno dirati kočioni sistem, sistem goriva, elektriku, motor i mijenjač, jer tu se greške skupo plaćaju.
Zamjena ulja na 10 000 kilograma ili manje, vječita je dilema vozača.
- Ako vozite po gradu, često stajete, palite hladan motor, ulje ranije mijenjajte, jer se ono kontaminira i gubi vrijednost. Ljudi često zaboravljaju da motor radi i kad auto stoji. A ulje je jedina zaštita motora - naglašava Subašić.
Tri greške
Najskuplje greške koje vozači prave, a kasnije skupo plate, prema Subašićevim riječima su ignorisanje redovnog servisa, vožnja na rezervi i hladan start s visokim obrtajima.
- Auto je obaveza. Tutorijali mogu pomoći, ali iskustvo i znanje ne mogu skinuti s interneta. Zato je bolje pitati na vrijeme, nego popravljati kasno i skupo. Kad platiš grešku, više ne pitaš koliko je koštala zamijena ulja - za kraj poručuje Rizah.