U dvorištu garaža, na ekranu dijagnoza

U Bosni i Hercegovini, automobil više nije luksuz, ali sve češće postaje teret. Većina vozila koja dolaze iz uvoza stara su deset i više godina, kilometri su često "dotjerani", a istina o vozilu se krije duboko ispod haube i skupo se plaća. Servisi su skupi, a dobrog majstora tražiš preko veze i moliš da te primi.

Sve više vozača pokušava biti sam svoj majstor. Tutorijali na internetu, forumi, aplikacije zamijenili su prve servise. Ulje, filteri, svječice, rade se sami. Ponekad uspješno, a ponekad skuplje od najskupljeg servisa.

Nervi na rezervi

Prema riječima Adisa Smajića, 31-godišnjeg vlasnika Golfa 4, koji već dvije godine održava sam auto, majstori su postali precijenjeni.

- Mehaničare moraš birati kao ženu, jednog kad nađeš, ne mijenjaš više. A dok ga ne nađeš, snalaziš se, gledaš tutorijale, postaneš Google majstor i imaš više ulja na rukama nego u motoru - ističe Smajić, dodajući da Google sve zna.