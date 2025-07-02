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GOOGLE UMJESTO MAJSTORA

U dvorištu garaža, na ekranu dijagnoza

Dobrog majstora čuvaš kao ženu, ako si imao sreće da ga nađeš, a ako nisi, preostaju ti tutorijali, ulje do lakata i nervi na rezervi

Subašić: Zamjena ulja. Avaz

Piše: Azra Harbaš-Kukić

2.7.2025

U Bosni i Hercegovini, automobil više nije luksuz, ali sve češće postaje teret. Većina vozila koja dolaze iz uvoza stara su deset i više godina, kilometri su često "dotjerani", a istina o vozilu se krije duboko ispod haube i skupo se plaća. Servisi su skupi, a dobrog majstora tražiš preko veze i moliš da te primi.

Sve više vozača pokušava biti sam svoj majstor. Tutorijali na internetu, forumi, aplikacije zamijenili su prve servise. Ulje, filteri, svječice, rade se sami. Ponekad uspješno, a ponekad skuplje od najskupljeg servisa.

Nervi na rezervi

Prema riječima Adisa Smajića, 31-godišnjeg vlasnika Golfa 4, koji već dvije godine održava sam auto, majstori su postali precijenjeni.

- Mehaničare moraš birati kao ženu, jednog kad nađeš, ne mijenjaš više. A dok ga ne nađeš, snalaziš se, gledaš tutorijale, postaneš Google majstor i imaš više ulja na rukama nego u motoru - ističe Smajić, dodajući da Google sve zna.

Subašić: Zamjena ulja. Avaz

Nije jedini koji se pod haubu uvukao iz nužde.

- Tutorijali su odlični, naučiš s vremenom uraditi mali servis i neke sitnice, ali nema videa koji te pripremi na gubitak živaca kad krene po zlu i kad nervi ostanu na rezervi - priča nam Selvedin Mušić, 49-godišnji vlasnik Opela.

Savjet stručnjaka

Kada se automobil počne čudno ponašati većina vozača traži prvo mišljenje pa tek onda pomoć. A savjet vrijedan zna ponekad spriječiti ozbiljan kvar. Kako nam je kazao, Rizah Subašić, automehaničar s višedecenijskim iskustvom, redovno održavanje ne produžava samo vijek auta nego znači i sugurnost na cesti.

- Neke stvari vozač može sam provjeriti, nivo ulja, rashladne tečnosti, stanje guma, brisača, svjetala, ali čim primijete promjene u radu motora, moraju potražiti mehaničara- ističe Subašić.

On upozorava da nikada ne treba samostalno dirati kočioni sistem, sistem goriva, elektriku, motor i mijenjač, jer tu se greške skupo plaćaju.

Zamjena ulja na 10 000 kilograma ili manje, vječita je dilema vozača.

- Ako vozite po gradu, često stajete, palite hladan motor, ulje ranije mijenjajte, jer se ono kontaminira i gubi vrijednost. Ljudi često zaboravljaju da motor radi i kad auto stoji. A ulje je jedina zaštita motora - naglašava Subašić.

Tri greške

Najskuplje greške koje vozači prave, a kasnije skupo plate, prema Subašićevim riječima su ignorisanje redovnog servisa, vožnja na rezervi i hladan start s visokim obrtajima.

- Auto je obaveza. Tutorijali mogu pomoći, ali iskustvo i znanje ne mogu skinuti s interneta. Zato je bolje pitati na vrijeme, nego popravljati kasno i skupo. Kad platiš grešku, više ne pitaš koliko je koštala zamijena ulja - za kraj poručuje Rizah.

# AUTOMEHANIČAR
# SARAJEVO
# GOOGLE
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