Deveti Kongres SDP-a BiH danas u Sarajevu: Da li će Nikšić ostati na čelu stranke?

Socijaldemokratska partija BiH (SDP BiH) danas održava svoj 9. Kongres, koji počinje u 11 sati u hotelu Hills na Ilidži, a na samom početku obratit će se aktuelni lider ove stranke Nermin Nikšić.

Kako je ranije najavljeno, sjednica će biti zatvorena za javnost.

Na Kongresu će se birati Glavni odbor stranke, a odlučit će se i kojem će se smjeru ići vezano za predsjednika stranke, s obzirom da je Nikšiću prije dvije godine produžen mandat do okončanja lokalnih izbora.

Prema Statutu SDP-a, ako ne dođe ovakvog scenarija, oni će dobiti novog predsjednika s obzirom na to da je aktuelni premijer FBiH Nermin Nikšić odradio dva mandata, koliko je i moguće statutom.

- Kongres Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine bit će održan 5. jula, a na njemu će se birati novi Glavni odbor SDP-a. Na istom Kongresu donijet će se i odluka o daljnjim koracima, budući da je na prošlom Kongresu odlučeno da se mandat predsjednika produži za dvije godine. Dakle, ja ni na kakvim izborima unutar SDP-a ne mogu učestvovati kao kandidat za predsjednika. Kongres će odlučiti o terminu izbora novog predsjednika SDP-a. Znam da postoje dvije moguće varijante koje će ljudi iz kantonalnih i regionalnih organizacija pokušati usaglasiti i predložiti Kongresu. Otprilike znam o čemu se radi, ali vjerujte – trenutno ne učestvujem u tome, niti ikoga pokušavam uvjeriti ili lobirati. Ne postoji nijedan član SDP-a, nijedan delegat ili delegatkinja kojeg sam pozvao da pitam šta misli i kako će glasati. Poštovat ću odluku Kongresa, kakva god ona bila – rekao je Nikšić za Alfa TV tokom gostovanja.

Kao opcije su ranije spominjani ministar odbrane Zukan Helez, član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, a neki su govorili da bi to mogao biti i federalni ministar Vojin Mijatović, što je on krajem prošle godine demantirao.

Ono što je poznato jeste da Mijatović pruža veliku podršku Nerminu Nikšiću i da je najglasniji protivnik drugih kandidata za predsjednika stranke.