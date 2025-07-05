Stanivuković o Dodiku: "On je konj marke dorat"

- On je konj marke dorat. Tako je i sam sebe nazvao, jer je upravo uradio sve ono protiv čega se "borio"!

Predsjednik PDP-a i gradonačelnik Banja Luke, Draško Stanivuković, se ponovo oglasio na X-u, komentarišući odluku o ukidanju pritvora Miloradu Dodiku.

"Nismo spremni da prihvatimo njenu implementaciju, jer je vanustavna i nezakonita. Kada bi na to pristali, bolje da zatvorimo sve ovo” — rekao je gospodin Dodik prije par mjeseci!

Svojim odlukama, Dodik je zvanično zatvorio sve institucije Republike Srpske - napisao je Stanivuković.