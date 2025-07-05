Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PREDSJEDNIK PDP-A

Stanivuković o Dodiku: "On je konj marke dorat"

Tako je i sam sebe nazvao, jer je upravo uradio sve ono protiv čega se "borio", poručio je Stanivuković

Stanivuković i Dodik. Dejan Rakita / PIXSELL - Fena

M. Až.

5.7.2025

Predsjednik PDP-a i gradonačelnik Banja Luke, Draško Stanivuković, se ponovo oglasio na X-u, komentarišući odluku o ukidanju pritvora Miloradu Dodiku.

- On je konj marke dorat. Tako je i sam sebe nazvao, jer je upravo uradio sve ono protiv čega se "borio"! 

"Nismo spremni da prihvatimo njenu implementaciju, jer je vanustavna i nezakonita. Kada bi na to pristali, bolje da zatvorimo sve ovo” — rekao je gospodin Dodik prije par mjeseci!

Svojim odlukama, Dodik je zvanično zatvorio sve institucije Republike Srpske - napisao je Stanivuković.

# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
# MILORAD DODIK
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.