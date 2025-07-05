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JAKO NEVRIJEME

Haos u Brezi: Oborena stabla i stubovi

Zbog nevremena postoji mogućnost kratkotrajnih prekida u snabdijevanju električnom energijom u okolnim naseljima

Nevrijeme u Brezi. Breza.info

M. Až.

5.7.2025

Snažno nevrijeme večeras je zahvatilo područje Breze, prouzrokujući značajne probleme u saobraćaju i infrastrukturi.

Prema pisanju lokalnog portala Breza.info, jak vjetar je na kružnom toku u centru grada oborio nekoliko stabala i stubova, što je dodatno usporilo saobraćaj i otežalo prolazak vozilima.

Ekipe su na terenu i rade na raščišćavanju ulica i sanaciji nastale štete. Zbog nevremena postoji mogućnost kratkotrajnih prekida u snabdijevanju električnom energijom u okolnim naseljima.

Građanima se savjetuje dodatni oprez i izbjegavanje kretanja pogođenim dijelovima grada dok se situacija ne normalizuje.

# NEVRIJEME
# BREZA
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