SUM treću godinu zaredom bilježi rast broja prijava, raste i broj stranih studenata

Broj prijava za upis u akademsku 2025./2026. godinu na Sveučilištu u Mostaru (SUM) porastao je za 10,5 posto u odnosu na prošlu godinu, čime SUM treću godinu zaredom bilježi rast interesa za svoje studijske programe.

Kako su naveli sa Sveučilišta, povećanje broja prijava rezultat je provedbe jasne strategije razvoja, uvođenja novih studijskih programa usklađenih s tržištem rada te akreditacija koje Sveučilište posjeduje.

Rast međunarodne prepoznatljivosti

Najveći broj prijava zabilježen je na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, dok je najveće zanimanje iskazano za studije iz područja biomedicine. Među pojedinačnim studijima, najviše prijava primio je studij Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu.

Posebno je značajan podatak da stranci čine više od 21 posto ukupnog broja prijavljenih, što potvrđuje rast međunarodne prepoznatljivosti SUM-a i njegov akademski ugled. Dolazak stranih studenata dodatno obogaćuje sveučilišno okruženje i pridonosi raznolikosti akademske zajednice.

Digitalizacija procesa prijave

Sa Sveučilišta ističu kako kontinuirano unaprjeđuju kvalitetu obrazovanja, moderniziraju nastavne planove i potiču praktično učenje kroz uključivanje studenata u istraživačke projekte. Cilj im je ostati konkurentni na domaćem i međunarodnom tržištu visokog obrazovanja.

Jedan od važnih iskoraka u tom smjeru je digitalizacija procesa prijave. Sve prijave odvijaju se putem mrežne platforme https://upisi.sum.ba/ , koju je razvio Centar za informacijske tehnologije SUMIT. Sustav omogućuje praćenje prijava u stvarnom vremenu i transparentan uvid u podatke o budućim studentima.

Razredbeni postupci i ispiti na Sveučilištu u Mostaru počinju danas i trajat će do 11. srpnja, a informacije o upisima dostupne su na mrežnim stranicama ustrojbenih jedinica SUM-a.