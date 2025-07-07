Tramp udario carine BRICS-u: Dodik u neobranom grožđu

Donald Tramp ponovo udara šakom o sto – ovaj put protiv BRICS-a, saveza zemalja koje bi voljele postati novi lideri "nesvrstanih", ali sa znatno većim apetitima. U poruci objavljenoj na svojoj mreži Truth Social, bivši (a prema mnogima i budući) predsjednik SAD-a jasno je poručio:

- Svaka zemlja koja se svrstava uz antiameričku politiku BRICS-a platit će dodatnu carinu od 10 posto. Neće biti iznimaka. Nema više diplomatskih rukavica. Ili si s nama – ili plaćaš.

Nema više rukavica

Izjava dolazi neposredno nakon što su lideri BRICS-a – sada već proširenog kluba koji uključuje i Iran, Saudijsku Arabiju, Egipat i UAE – zatražili reformu MMF-a i postojećeg monetarnog poretka, što se u Washingtonu tumači kao direktni izazov američkoj dominaciji u svjetskim financijama. Uz to, nije im se svidjela ni Trumpova trgovinska politika, pa su se usudili i to glasno reći.

Američki ministar finansija Skot Besent odmah je potvrdio da nove carine, najavljene još u aprilu, stupaju na snagu 1. augusta – osim ako se neko do tada ne “dogovori” s američkom administracijom. Ukratko: vrijeme za odlučnost, ili – porez.

Međutim, zanimljiviji od same trgovinske politike je balkanski dodatak ovoj priči.

Naime, jedan od najglasnijih podržavatelja BRICS-a iz Evrope je – pogađate – Milorad Dodik. Čovjek koji se politički gura pod američki šator pokušavajući popraviti svoj imidž kod republikanaca (Trumpa posebno), istovremeno redovno gostuje na forumima BRICS-a, i to, naravno, uz poziv Vladimira Putina.

Dodik je čak zagovarao da BiH aplicira za članstvo u BRICS-u (što god to u praksi značilo), a RS-u sanja ulogu mosta ka novom multipolarnom poretku. Ili kako bi on to rekao – "neutralne pozicije između Istoka i Zapada", što u prevodu najčešće znači – Rusija do Drine, a subvencije do Washingtona.

Dodikov izazov

Sada kada je Tramp jasno poručio da "nema izuzetaka", bit će zanimljivo vidjeti hoće li Dodik nastaviti ples na dvije svadbene zabave. Hoće li se, na primjer, sad izvinjavati Trumpu, ili će objasniti da je BRICS zapravo nepolitički savez za razmjenu recepata i kulturnu suradnju?

Jedno je sigurno – u novoj eri američkog unilateralizma, gdje Trump ne glumi globalnog pedagoga nego carinika, prostor za šibicarenje i sjedenje na dvije stolice sve je manji.

A BiH, koja već godinama ne zna ni u kojem smjeru ide, sada se može naći u situaciji da plaća carine za političke hirove čovjeka koji ni pasoš svoje zemlje ne nosi, ali zato bez zadrške odlučuje o njenim vanjskopolitičkim ambicijama.

Doduše, kad ti glavni vanjskopolitički savjetnik bude forum u Sočiju – drugo i ne možeš očekivati.