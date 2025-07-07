Nova e-IDDEEA aplikacija: Od danas moguće potpisati dokumente putem mobitela

Ona označava veliki iskorak u digitalizaciji javne uprave i privatnog sektora, omogućavajući građanima da se na zakonski validan način identificiraju i elektronski potpisuju dokumente putem mobilnog telefona ili računara – brzo, sigurno i bez papira.

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine e-IDDEEA danas je predstavila mobilnu aplikaciju u Sarajevu.

Tom prilikom održana je konferencija za medije na kojoj su se danas obratili direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) Almir Badnjević, ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Edin Forto i šef operacija Delegacije Evropske unije u BiH Stefano Elero (Ellero).

Kako je kazao Badnjević, digitalni identitet je dostupan i besplatan za sve građane BiH.

Forto je kazao da Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka može postati glavni integrator digitalne transformacije u BiH, jer posjeduje potrebne baze podataka i infrastrukturu za sigurno upravljanje ličnim podacima građana.

Elero je poručio da EU kontinuirano podržava digitalnu transformaciju BiH u okviru ključnih prioriteta Evropske komisije, kako unutar tako i izvan Unije.

U naredna dva do tri mjeseca će građani moći da preuzmu besplatan kvalifikovani elektronski potpis.

Besplatno se pretplatite na YouTube kanal Avaz TV.