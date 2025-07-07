Dodik rasformirao tim specijalaca MUP-a RS koji ga je pratio u stopu

Specijalna antiteroristička jedinica MUP-a RS (SAJ) više ne čuva Milorada Dodika. Ne čuva ga ni tim Žandarmerije MUP-a RS. Ispred kuće u Bakincima u Laktašima više nema ni policijskih vozila niti transportera. Uklonjeni su i Despoti, a helikopter Vlade RS stacioniran je u policijskoj akademiji u Lužanima. Donesena je odluka da se tim rasformira, saznaje Raport.

Naravno, razlog je jer Dodik više nije bjegunac. Kako mu je ukinut pritvor i povučena centralna potjernica više nema potrebe da Dodika čuvaju specijalci i policajci koji su ga skoro četiri mjeseca pratili u stopu.

U jednom trenutku Dodika je čuvalo 100 teško naoružanih specijalaca, uz tešku ostalu policijsku mašineriju. I, nakon četiri mjeseca, i oni su odahnuli. Dodik mirno spava u Laktašima.

Policijskih vozila nema ni pred Palatom pravde u RS.