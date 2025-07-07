Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PREDSJEDNIK RS

Dodik rasformirao tim specijalaca MUP-a RS koji ga je pratio u stopu

U jednom trenutku Dodika je čuvalo 100 teško naoružanih specijalaca, uz tešku ostalu policijsku mašineriju

Dodik sa specijalcima. Platforma X

S. S.

7.7.2025

Specijalna antiteroristička jedinica MUP-a RS (SAJ) više ne čuva Milorada Dodika. Ne čuva ga ni tim Žandarmerije MUP-a RS. Ispred kuće u Bakincima u Laktašima više nema ni policijskih vozila niti transportera. Uklonjeni su i Despoti, a helikopter Vlade RS stacioniran je u policijskoj akademiji u Lužanima. Donesena je odluka da se tim rasformira, saznaje Raport.

Naravno, razlog je jer Dodik više nije bjegunac. Kako mu je ukinut pritvor i povučena centralna potjernica više nema potrebe da Dodika čuvaju specijalci i policajci koji su ga skoro četiri mjeseca pratili u stopu.

U jednom trenutku Dodika je čuvalo 100 teško naoružanih specijalaca, uz tešku ostalu policijsku mašineriju. I, nakon četiri mjeseca, i oni su odahnuli. Dodik mirno spava u Laktašima.

Policijskih vozila nema ni pred Palatom pravde u RS.

# MUP RS
# MILORAD DODIK
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.