Oružane snage BiH u službi mira i sjećanja

Oružane snage Bosne i Hercegovine, u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima i misijom očuvanja mira, i ove godine pružaju punu podršku obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici "Zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija".

U saradnji sa nadležnim institucijama i sigurnosnim agencijama, OS BiH učestvuju u pružanju logističke i medicinske podrške aktivnostima u okviru Marša mira i komemoracije u Memorijalnom centru Potočari.

Aktivnosti Oružanih snaga BiH započele su danas, 7. jula 2025. godine, sa vojne lokacije Aerodrom Dubrave, odakle je formirana vojna kolona i upućena prema početnoj tački Marša mira, radi uspostavljanja šatorskog naselja za smještaj nekoliko hiljada polaznika.

Oružane snage Bosne i Hercegovine svoj doprinos daju i angažovanjem kapaciteta brigade Zračnih snaga i protivvazdušne odbrane, uključujući letjelice za potrebe medicinske evakuacije i podrške iz zraka.

Profesionalnim angažmanom, Oružane snage BiH nastavljaju promicati vrijednosti mira, dostojanstva i međusobnog poštovanja, te daju doprinos kulturi sjećanja i izgradnji trajne stabilnosti u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz Medijsko-informativnog centra Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.