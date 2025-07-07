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PROFESIONALNI ANGAŽMAN

Oružane snage BiH u službi mira i sjećanja

Aktivnosti Oružanih snaga BiH započele su danas, 7. jula 2025. godine, sa vojne lokacije Aerodrom Dubrave

ružane snage BiH nastavljaju promicati vrijednosti mira - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
E. A.

7.7.2025

Oružane snage Bosne i Hercegovine, u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima i misijom očuvanja mira, i ove godine pružaju punu podršku obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici "Zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija".

U saradnji sa nadležnim institucijama i sigurnosnim agencijama, OS BiH učestvuju u pružanju logističke i medicinske podrške aktivnostima u okviru Marša mira i komemoracije u Memorijalnom centru Potočari.

Aktivnosti Oružanih snaga BiH započele su danas, 7. jula 2025. godine, sa vojne lokacije Aerodrom Dubrave, odakle je formirana vojna kolona i upućena prema početnoj tački Marša mira, radi uspostavljanja šatorskog naselja za smještaj nekoliko hiljada polaznika.

Oružane snage Bosne i Hercegovine svoj doprinos daju i angažovanjem kapaciteta brigade Zračnih snaga i protivvazdušne odbrane, uključujući letjelice za potrebe medicinske evakuacije i podrške iz zraka.

Profesionalnim angažmanom, Oružane snage BiH nastavljaju promicati vrijednosti mira, dostojanstva i međusobnog poštovanja, te daju doprinos kulturi sjećanja i izgradnji trajne stabilnosti u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz Medijsko-informativnog centra Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

# ORUŽANE SNAGE BIH
# SREBRENICA
# BOSNA I HERCEGOVINA
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