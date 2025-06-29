Pripadnici Oružanih snaga od jutarnjih sati se bore s vatrenom stihijom u Grudama: Spriječeno širenje prema kućama

Helikopter UH-1H II iz sastava Brigade zračnih snaga i protuzračne odbrane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine od 06:00 sati, 29. juna 2025. godine, nastavlja angažman na gašenju velikog šumskog požara na području općine Grude.

U jutarnjim satima, požar je ozbiljno ugrožavao kuće i privredna dobra u naselju Sovići, ali je brzom intervencijom iz zraka i sa zemlje uspješno spriječen prodor vatre do stambenih objekata.

Nešto prije 16:00, izbio je novi požar na području Tihaljine i Drinovaca, također u općini Grude, te se zbog visokih temperatura i jakog vjetra vatra brzo proširila na okolni teren, u neposrednoj blizini solarne elektrane.

Piloti Oružanih snaga BiH i danas su djelovali u izuzetno složenim meteorološkim uslovima. Jak vjetar je širio vatru prema novim površinama, dodatno otežavajući lokalizaciju i gašenje požarišta. Do 20:00 sati, helikopter OS BiH izbacio je ukupno 43 vedra vode (odnosno 43 tone), realizujući pritom 5,9 sati leta.

Zahvaljujući koordiniranim naporima iz zraka i sa zemlje, uključujući mještane Gruda, vatrogasna društva i druge privredne subjekte intenzivno se radi na lokalizaciji požara.

Oružane snage Bosne i Hercegovine, rame uz rame sa civilnim strukturama, nastavljaju borbu s vatrenom stihijom u službi svih građana Bosne i Hercegovine.