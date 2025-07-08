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PUT U EU

Čavara optužuje: "Za sve je kriva SDA"

Trebalo je usvojiti Izborni zakon, a onda da vidimo možemo li napraviti smjene i promjene, rekao je

Marinko Čavara. Fena

M. Až.

8.7.2025

Član Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marinko Čavara (HDZ) poručio je da HDZ nije odgovoran za zastoje na evropskom putu BiH, već da krivicu snose Stranka demokratske akcije (SDA) i opozicija iz Republike Srpske.

- Svi optužuju HDZ da nije za EU put, a mi smo predložili najviše zakona i mi glasamo za sve zakone - rekao je Čavara.

Govoreći o političkim odnosima na državnom nivou, Čavara je kazao da je opozicija iz entiteta RS propustila šansu da bude dio vlasti: "Trebalo je usvojiti Izborni zakon, a onda da vidimo možemo li napraviti smjene i promjene. Trojka iz RS nasjela je na ono što je htjela SDA – da dokaže da ova vlast ne funkcioniše."

Dodao je da otvaranje pregovora s Evropskom unijom jeste političko pitanje, ali da dosadašnji ustupci iz Brisela nisu donijeli konkretne rezultate.

- Moramo poštovati ono što traži EU od nas, jasno je da su oboreni reformski zakoni i to od stranke trojke i RS i opozicije iz FBiH - naglasio je Čavara.

Komentirajući odluku Sjedinjenih Američkih Država da uvedu carine od 30 posto na određene proizvode iz BiH, Čavara je izjavio da „pravila u međunarodnim odnosima uglavnom diktiraju najmoćniji“.

# HDZ
# SDA
# BIH
# MARINKO ČAVARA
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