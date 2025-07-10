Dizajnerica Hana Rudež: Prodavala sam školjke

Ime i prezime: Hana Rudež.

Datum i mjesto rođenja: 18. juni 1995., Split, Hrvatska.

Šta prvo uradite kad se probudite: Ugasim alarm.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Slikarstvom.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Prodavala školjke na moru.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Ping-pong loptica.

Najdraža pjesma: „Moj lipi anđele“, Oliver Dragojević.

Šta gledate na televiziji: Ništa.

Šta Vas nervira: Nekultura.

Najdraži grad: Split.

Najbolji poklon koji ste dobili: Obično su to neke sitnice koje mi u tom trenutku znače.

Čega se plašite: Insekata.

S kim najradije pijete kafu: S mamom.

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdraža boja: Bijela.

Ko Vam je uzor: Moj tata.

Najdraži pisac: Vadim Zeland.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Omogućila obrazovanje svim ljudima.

Omiljeni muzičar ili bend: Bijonse (Beyonce).

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Tafti sveštenica“.

Tim za koji navijate: Hajduk, Split.

Omiljena narodna izreka: “U se i u svoje kljuse”.

Koje pitanje najviše mrzite: Bilo koje koje se tiče mog privatnog života.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Sailor Moon.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Meksiko.