Dizajnerica Hana Rudež: Prodavala sam školjke

Ime i prezime: Hana Rudež.
Datum i mjesto rođenja: 18. juni 1995., Split, Hrvatska.
Šta prvo uradite kad se probudite: Ugasim alarm.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Slikarstvom.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Prodavala školjke na moru.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Ping-pong loptica.
Najdraža pjesma: „Moj lipi anđele“, Oliver Dragojević.
Šta gledate na televiziji: Ništa.
Šta Vas nervira: Nekultura.
Najdraži grad: Split.
Najbolji poklon koji ste dobili: Obično su to neke sitnice koje mi u tom trenutku znače.
Čega se plašite: Insekata.
S kim najradije pijete kafu: S mamom.
Omiljena društvena mreža: Instagram.
Najdraža boja: Bijela.
Ko Vam je uzor: Moj tata.
Najdraži pisac: Vadim Zeland.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Omogućila obrazovanje svim ljudima.
Omiljeni muzičar ili bend: Bijonse (Beyonce).
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Tafti sveštenica“.
Tim za koji navijate: Hajduk, Split.
Omiljena narodna izreka: “U se i u svoje kljuse”.
Koje pitanje najviše mrzite: Bilo koje koje se tiče mog privatnog života.
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Sailor Moon.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Meksiko.