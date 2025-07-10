Konaković s Hadadom: Podrška Francuske evropskim integracijama BiH

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se u Sarajevu sa ministrom delegiranim za evropske poslove Republike Francuske Benjaminom Haddadom, koji boravi u BiH povodom obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici.

Konaković je izrazio zadovoljstvo dolaskom francuske delegacije u ovom važnom trenutku, ocijenivši posjetu kao snažnu poruku solidarnosti i podrške Bosni i Hercegovini.

Tokom sastanka razmijenjena su mišljenja o aktuelnim političkim prilikama u Bosni i Hercegovini, uključujući dinamiku unutar entiteta Republika Srpska i stavove opozicionih struktura.

Razgovarano je i o pitanjima koja se odnose na pravosudne procese u toku, uključujući postupke pred nadležnim institucijama koji imaju političke implikacije.

Ministar Haddad ponovio je opredjeljenje Francuske da nastavi pružati podršku Bosni i Hercegovini u oblasti evropskih integracija, te naglasio značaj očuvanja institucionalne stabilnosti i vladavine prava.

U tom kontekstu potvrđena je spremnost za nastavak političkog dijaloga i saradnje između dvaju država, saopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova BiH.