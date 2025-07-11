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SJEĆANJE NA ŽRTVE

Foto/ Pogledajte ko je sve došao u Potočare

Počast će odati brojni zvaničnici

potočari - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Ekipa "Dnevnog Avaza"

11.7.2025

U Memorijalnom centru Potočari je počelo  obilježavanje 30. godišnjice genocida u Srebrenici. Počast će odati brojni zvaničnici.

Veliki broj delegacija, kao i svih koji su željeli učestvovati u posljednjem ispraćaju sedam žrtava došli su u Potočare. 

Danas će u Memorijalnom centru Potočari biti ukopano sedam žrtava genocida u Srebrenici. Avdić Senajid (1976) i Mujić Hariz (1976), Bektić Fata (1928), Omerović Hasib (1961), Alić Sejdalija (1961), Gabeljić Rifet (1964) i Mujčić Amir (1964).

Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su u masovnim grobnicama, premještanim da bi se sakrili tragovi zločina. Danas, tri decenije kasnije, konačno će biti pokopani onako kako zaslužuju – s imenom, dostojanstvom i molitvom.

# GENOCID
# KOMEMORACIJA
# KOLEKTIVNA DŽENAZA
# SREBRENICA
# POTOČARI
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