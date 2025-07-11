Foto/ Pogledajte ko je sve došao u Potočare

U Memorijalnom centru Potočari je počelo obilježavanje 30. godišnjice genocida u Srebrenici. Počast će odati brojni zvaničnici.

Veliki broj delegacija, kao i svih koji su željeli učestvovati u posljednjem ispraćaju sedam žrtava došli su u Potočare.

Danas će u Memorijalnom centru Potočari biti ukopano sedam žrtava genocida u Srebrenici. Avdić Senajid (1976) i Mujić Hariz (1976), Bektić Fata (1928), Omerović Hasib (1961), Alić Sejdalija (1961), Gabeljić Rifet (1964) i Mujčić Amir (1964).

Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su u masovnim grobnicama, premještanim da bi se sakrili tragovi zločina. Danas, tri decenije kasnije, konačno će biti pokopani onako kako zaslužuju – s imenom, dostojanstvom i molitvom.