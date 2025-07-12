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VAŽNA ULOGA

Miroslav Nešić imenovan za šefa odsjeka NCB Interpola Sarajevo

Nešić je ovu funkciju obavljao kao vršilac dužnosti još od 2023. godine

Funkcija šefa odsjeka NCB Interpol Sarajevo ima izuzetno važnu ulogu u sigurnosnom sistemu BiH. Platforma X

E. A.

12.7.2025

Miroslav Nešić imenovan je za šefa odsjeka NCB Interpola Sarajevo, na osnovu rješenja Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine. Imenovanje je uslijedilo nakon što je okončan interni konkurs raspisan početkom marta 2025. godine.

Nešić je ovu funkciju obavljao kao vršilac dužnosti još od 2023. godine, a sada je i zvanično preuzeo punu odgovornost bez vremenskog ograničenja, budući da ova pozicija ne podliježe klasičnom mandatu.

Funkcija šefa odsjeka NCB Interpol Sarajevo ima izuzetno važnu ulogu u sigurnosnom sistemu BiH, jer predstavlja glavnu vezu između domaćih policijskih agencija i Interpola. Odjel kojim rukovodi koordinira razmjenu informacija putem međunarodne mreže I-24/7, te omogućava saradnju s policijama drugih zemalja u slučajevima međunarodnog kriminala, potjernica, terorizma i drugih sigurnosnih prijetnji.

Nešićevo imenovanje dolazi u osjetljivom političkom i sigurnosnom kontekstu, a unutar sistema se očekuje da rad na ovoj poziciji bude pod posebnim nadzorom s obzirom na značaj funkcije i pristup povjerljivim međunarodnim informacijama.

# INTERPOL
# MIROSLAV NEŠIĆ
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