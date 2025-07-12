Miroslav Nešić imenovan za šefa odsjeka NCB Interpola Sarajevo

Miroslav Nešić imenovan je za šefa odsjeka NCB Interpola Sarajevo, na osnovu rješenja Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine. Imenovanje je uslijedilo nakon što je okončan interni konkurs raspisan početkom marta 2025. godine.

Nešić je ovu funkciju obavljao kao vršilac dužnosti još od 2023. godine, a sada je i zvanično preuzeo punu odgovornost bez vremenskog ograničenja, budući da ova pozicija ne podliježe klasičnom mandatu.

Funkcija šefa odsjeka NCB Interpol Sarajevo ima izuzetno važnu ulogu u sigurnosnom sistemu BiH, jer predstavlja glavnu vezu između domaćih policijskih agencija i Interpola. Odjel kojim rukovodi koordinira razmjenu informacija putem međunarodne mreže I-24/7, te omogućava saradnju s policijama drugih zemalja u slučajevima međunarodnog kriminala, potjernica, terorizma i drugih sigurnosnih prijetnji.

Nešićevo imenovanje dolazi u osjetljivom političkom i sigurnosnom kontekstu, a unutar sistema se očekuje da rad na ovoj poziciji bude pod posebnim nadzorom s obzirom na značaj funkcije i pristup povjerljivim međunarodnim informacijama.