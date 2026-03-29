Interpol raspisao potjernicu za biznismenom, Rusi obećavaju da ga neće mučiti

Ono što je u početku predstavljalo tek pravnu provjeru jednog međunarodnog zahtjeva, sve više prerasta u dugotrajan i djelimično neobičan pravni spor, piše Kronen Zeitung, austrijski dnevni list.

Riječ je o 49-godišnjem ruskom poduzetniku koji je godinama živio neupadljivo u Donjoj Austriji, a koji je iznenada dospio u fokus ruskih vlasti. Ovaj otac četvero djece, čija djeca uzrasta od pet do 17 godina pohađaju školu u Austriji, posjeduje boravišnu dozvolu još od 2014. godine. Kontinuirano boravi u Austriji od 2017., a prema dostupnim informacijama nema krivični dosje. Ipak, Interpol u Moskvi raspisao je međunarodnu potjernicu za njim, dok ga Rusija tereti za krivična djela i već mu je zaplijenila imovinu.

Prema tvrdnjama odbrane, cijeli slučaj započeo je anonimnim prijetećim pozivom, navodno iz krugova ruske mafije. Poduzetniku je tada poručeno da u kratkom roku prebaci svoju imovinu, što je on odbio učiniti. Nedugo nakon toga, Zemaljskom krivičnom sudu u Beču upućen je zahtjev za njegovo izručenje.

Postavlja se pitanje stvarnih motiva iza ovog postupka.

Njegov advokat, doktor Mihail Hofbauer (Michael Hofbauer) iz St. Pöltena, tvrdi da je riječ o nezakonitom i politički motiviranom procesu. Pozivajući se na međunarodne izvještaje, ističe da se slični slučajevi često koriste s ciljem vršenja ekonomskog pritiska na Ruse koji žive u inostranstvu. Za njegovog klijenta, kako naglašava, u pitanju su sloboda, egzistencija i porodica.

U međuvremenu, postupak je ušao u novu, eskaliranu fazu. Austrijsko pravosuđe zatražilo je dodatna pojašnjenja iz Moskve u vezi s optužbama. Međutim, iz perspektive odbrane, odgovor nije donio potrebnu jasnoću. Umjesto konkretnih detalja, ponovljen je osnovni zahtjev, uz „zapanjujuće” garancije da osumnjičenik neće biti mučen.

Muškarac se i dalje nalazi na međunarodnoj potjernici. Napuštanje Austrije za njega je praktično nemoguće, jer bi u tom slučaju odmah bio uhapšen. Zbog toga je čak morao otkazati i planirani porodični odmor u inostranstvu, budući da mu je odbijen ponovni ulazak u zemlju.

Postupak pred Zemaljskim krivičnim sudom u Beču nedavno je odgođen. Od Rusije se sada očekuje da dopuni svoj zahtjev i dostavi konkretniju dokumentaciju. Hofbauer, pak, upozorava:

- Izručenje visi nad mojim klijentom poput Damoklova mača.”