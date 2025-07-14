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POTVRDIO EMSC

Snažan zemljotres jačine 5,2 stepena pogodio Španiju

Nisu zabilježeni početni izvještaji o žrtvama ili materijalnoj šteti, a nije izdato ni upozorenje na cunami nakon zemljotresa

Zemljotres pogodio Španiju. Platforma X

A. O.

14.7.2025

Snažan zemljotres jačine 5,2 stepena po Richterovoj skali jutros je pogodio južnu obalu Španije.

Kako javlja Euro-mediteranski seizmološki centar (ESMC), zemljotres je zabilježen na dubini od deset kilometara u 7:13 sati po srednjoevropskom vremenu.

Epicentar je lociran 24 kilometra istočno-jugoistočno od španskog grada San Josea i 55 kilometara istočno-jugoistočno od grada Almerije, koji ima oko 200.000 stanovnika.

Nisu zabilježeni početni izvještaji o žrtvama ili materijalnoj šteti, a nije izdato ni upozorenje na cunami nakon zemljotresa.

Ovaj dio Mediterana je poznat po čestim seizmičkim aktivnostima, a u prošlosti se izdvajaju tri razorna potresa koja su pogodila region u blizini Almerije.

Najveći od njih desio se 10. oktobra 1980. godine, kada je poginulo 3.700 ljudi, a ovaj zemljotres bio je jačine 7,3 stepena po Richterovoj skali.

# ZEMLJOTRES
# ŠPANIJA
# EMSC
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