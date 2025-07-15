Urod ranih sorti šljive preopovljen na području Brčkog

Urod ranih sorti šljive na području Brčko distrikta BiH prepolovljen je u odnosu na prošlogodišnji i ne ispunjava očekivanja - tvrde proizvođači koji kao razlog navode nestabilne vremenske prilike u prvoj polovini godine toko cvjetanja i oprašivanja.

Cijene šljive u Distriktu po kilogramu su različite u zavisnosti od ponude i potražnje, a proizvođači ističu da zbog znatno slabijeg uroda, nema potrebe za angažovanjem dodatne radne snage.

- U poređenju s prošlom godinom, kada je bilo i po sedam tona čačanske ljepotice na jednom imanju, ove godine proizvođači su jedva izvukli i dvije tone, na istom lokalitetu. Kvalitet je slabiji, ima mnogo plodova s duplim košticama, nezrelih ili deformisanih, pa većina ne može ući u prvu klasu i izvoz u Evropu. Plod ide uglavnom na domaće tržište - kazao je voćar iz Šatorovića Bakija Ribić.

Dodaje da će proizvođači ove godine moći pokriti samo troškove, jer će poslovanje biti na "pozitivnoj nuli".

Uprkos slabom rodu, lošem kvalitetu ploda i neizvjesnoj sezoni, voćari ne odustaju od proizvodnje, nadajući se da će naredna godina biti mnogo bolja i da će uspjeti nadoknaditi ovogodišnje gubitke.