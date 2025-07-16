Mustafa Ejubović - Šejh Jujo: 318. godišnjica smrti bh. pisca

Na današnji dan 1707. godine, preminuo je Mustafa Ejubović - Šejh Jujo, jedna od najmarkantnijih ličnosti, te najvećih pisaca Bosne i Hercegovine na prelazu iz 17. u 18. stoljeće. Izučavao je pravo, književnost, gramatiku, akaid i tefsir, filozofiju i astronomiju. Pisao je na arapskom, turskom i perzijskom jeziku. Šejh Jujo rođen je 1650. godine u Mostaru, gdje je učio pripravne nauke, a zatim pohađao medresu. Na dalje školovanje, 1677. godine, odlazi u Istanbul, na čuveni Univerzitet “Sahn-i Seman”. Nakon četiri godine je diplomirao, ali je u Istanbulu ostao još 11 godina. Prema pisanju historičara, kada mu je ponuđeno da bude savjetnik sultana, on je odbio, rekavši: „Osjećam blagi povjetarac Svemilosnog, dolazi iz Hercegovine i nemam snage da odolim zovu rodne grude koja teško podnosi nedaće”. Vratio se i bio muftija u rodnom gradu Mostaru te predavao više predmeta u Karađoz-begovoj medresi. “Znanje morate sticati iz žive riječi ljudi” Svoju biografiju Šejh Jujo je sam napisao, navodeći svojih 26 djela, ali utvrđeno je da je napisao i izučavao 42 djela. I danas se prepričavaju njegove mudrosti, a jedna od njih je: „Znanje morate sticati iz žive riječi ljudi, jer čovjek pamti najljepše od onoga što je čuo, a govori najljepše od onoga što je zapamtio”. Upamćen je i po svojoj skromnosti, jer se nije uzdizao ni nad jednim čovjekom, lično je posluživao u učionici u kojoj je podučavao učenike, u njoj ložio vatru, palio svjetiljku i sam je čistio. Svojim načinom života Šejh Jujo je postao predmet legendi koje žive i danas, 318 godina nakon njegove smrti.

Džošua Rejnolds . Britannica.com Džošua Rejnolds . Britannica.com

Rođen engleski slikar Džošua Rejnolds 1723. - Rođen engleski slikar Džošua Rejnolds (Joshua Reynolds), jedan od najvećih svjetskih portretista, osnivač Kraljevske umjetničke akademije 1768. i njen prvi predsjednik. Snažno je utjecao na englesko slikarstvo, ne samo umjetničkim djelima nego i kao autor zanimljivih rasprava o slikarstvu. 1867. - Žozef Monije (Joseph Monier) u Parizu patentirao armirani beton. 1872. - Rođen norveški polarni istraživač Rual Amundsen (Roald), prvi čovjek koji je osvojio Južni pol. Poginuo je u junu 1928. u avionskoj nesreći, pokušavajući da pronađe nestalu italijansku ekspediciju koja je krenula ka Sjevernom polu. Napisao je djelo "Južni pol". 1911. - Američka pozorišna i filmska glumica Džindžer Rodžers (Ginger Rogers), koja je svjetsku slavu stekla kao partnerka Freda Astera (Astaire) u mnogim romantičnim mjuziklima, s elegantnim i ljupkim igračkim numerama, rođena je na današnji dan. Filmovi: "Mače po profesiji", "Zvižduk u noći", "Ne kladi se na ljubav", "Veseli razvod", "Ponoćna zvijezda", "Hoćemo li plesati", "Priča o Vernon i Ireni Kastl", "Kiti Foil" (nagrada Oskar), "Major i Malena", "Roberta".

Mišo Kovač . Ezadar.net.hr Mišo Kovač . Ezadar.net.hr

Rođen Mišo Kovač, regionalna muzička legenda 1941. - Rođen Mišo Kovač, hrvatska i regionalna muzička legenda. Pjevač je s najviše prodatih ploča (i ostalih nosača zvuka) zabavne muzike u Hrvatskoj, ali i širom bivše SFRJ. S više od 20 miliona prodatih ploča dugogodišnje muzičke karijere, uz brojne muzičke i diskografske nagrade, jedan je od najpoznatijih i najharizmatičnijih pjevača. Vrhunac popularnosti doživio je sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća, no i danas ima značajnu odanu publiku. Njegove emotivne melodije, poput "Ostala si uvijek ista", "Svi pjevaju, ja ne čujem", "Ako me ostaviš", "Jedan dan života" … evergrini su zabavne muzike. Pet puta je proglašavan pjevačem godine, a 1989. godine proglašen je ličnosti godine u bivšoj SFR Jugoslaviji. Godine 1992., njegov 16-godišnji sin Edi smrtno je stradao u Zagrebu pod sumnjivim okolnostima. Mišo taj tragični događaj nikada nije prebolio. Objavio je i singl "Pjesma za Edija". Uslijedile su godine depresije i alkoholizma, a 14. januara 1999., u svom zagrebačkom stanu, Mišo je pucao sebi u prsa, ali je uspio preživjeti i potpuno se oporaviti, a i njegovo duševno stanje se potom znatno poboljšalo, te je održao veliki koncert u zagrebačkom Domu sportova. Uslijedili su i novi albumi. Godine 1999., Mišo je snimio album “Budi čovjek dobre volje”, kako sam kaže, zahvaljujući kćerki Ivani. Sljedeće godine nakratko se vratio muzičkim festivalima te odmah pobijedio na Splitskom festivalu s pjesmom "Vraćam ti se, Dalmacijo mati". Iste godine snimio je veliki hit "Dalmatino", svojevrsnu himnu Dalmacije. U martu 2012., kao priznanje struke, Mišo je dobio Porina za životno djelo. Osim toga, dobitnik je brojnih zlatnih, dijamantnih i srebrenih ploča, kao i diskografskih i festivalskih nagrada. Vlasnik je, naravno, i Zlatne ptice koju su Jugoton/Croatia Records dijelili izvođačima za milion prodatih primjeraka. 1969. - U historijsku misiju ka Mjesecu poletio američki vasionski brod "Apolo 11" s astronautima Nilom Armstrongom (Neil), Edvinom Oldrinom (Aldrin) i Majklom Kolinsom (Michael Collins). Iz tog broda su 20. jula 1969. prvi ljudi kročili na tlo Zemljinog prirodnog satelita - Armstrong i Oldrin. 1985. - Umro njemački pisac Hajnrih Teodor Bel (Heinrich Theodor Böll), dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1972. godine, majstor kratke priče i dočaravanja atmosfere, likova i situacija u nekoliko rečenica. Najprevođeniji je njemački pisac poslije Drugog svjetskog rata. Djela: romani "I ne reče ni riječi", "Kuća bez čuvara", "Bilijar u pola deset", "Mišljenja jednog klovna", "Grupna slika s damom", zbirke pripovijedaka "Putniče, naiđeš li u Spa...", "Sabrana šutnja doktora Murkea", pripovijetke "Voz je bio tačan", "Na kraju službenog puta", "Izgubljena čast Katarine Blum". 1989. - Umro austrijski dirigent Herbert fon Karajan, jedan od najvećih dirigenata 20. stoljeća, koji je decenijama dominirao svjetskom muzičkom scenom, izvodeći žestokom emotivnošću, izrazitom fantazijom i preciznošću veliki operski i koncertni repertoar. Vrhunski nivo je postigao dirigujući Berlinskom filharmonijom i orkestrom Bečke državne opere.

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