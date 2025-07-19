Konakovićev debakl u Vašingtonu

Dok SIPA po nalogu Tužilaštva BiH istražuje u sklopu predmeta "Crna kravata" da li je narkokartel “Tito i Dino”, na čijem čelu se nalazi Edin Gačanin, finansirao stranku Narod i Pravda, kao i zbog više drugih skandala, kao što je gašenje Al Jazeere Balkans zbog njegovih jarana, predsjednik te stranke i ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković je pokušao odlaskom u Vašington da popravi svoju reputaciju i skrene pažnju s ovog velikih skandala. O tome kako mu je prošla ta ideja najbolje govori da je najviše vremena proveo u SAD proveo po društvenim mrežama obračunavajući se s onim koji su pisali tekstove o tome kako se vodi istraga i onim koji su objavili Sky prepiske članova narkokartela, gdje se u pohvalnom tonu govorilo Konakoviću, kako ga je potrebno podržati, a nije tajna i da je njegov kum Gordan Memija dočekivao Gačanina na aerodromu u Sarajevu i obezbijedio mu sve što je bilo potrebno kako bi vođa zloglasnog kartela imao sve što mu je potrebno, pa i zaštitu tadašnjih pripadnika FUP-a.

Konaković i Tarner . MVP BiH Konaković i Tarner . MVP BiH

Za četiri dana provedena u SAD Konaković je doživio potpuni debakl, nije održao niti jedan sastanak sa zvaničnicima svog nivoa, a što bi za jednog ministra vanjskih poslova trebali biti zvaničnici State Departmenta. Sigurno je da je veliku ulogu u ovoj blamaži imalo i otkazivanje Konferencije evropskih rabina u Sarajevu zahvaljujući NiP-ovom ministru Adnanu Deliću, kojeg je Konaković zadržao na poziciji uprkos groznom ugrožavanju reputacije Sarajeva, koje je tada postalo tema svjetskih medija. Ono što je javno objavljeno je da je održao sastanke s tri kongresmena, iako u oba doma američkog Kongresa broje ukupno 535 članova. Da bruka bude veća, od ta tri kongresmena dvojica su predstavnici Demokrata, opozicione stranke u SAD, koja trenutno nema nikakvu moć odlučivanja, a riječ je o Vesli Belu i Džejku Okinklosu. S drugim navedenim je napravio fotografiju ispred zgrade, pa je vrlo upitno da li je i bilo sastanka ili ga je “uhvatio za fotografiju” u prolazu, kao što je svojevremeno fotografija sa zajedničkog ručka s Blinkenom predstavljena kao ozbiljan sastanak.

Konaković s opozicionarom Belom . MVP BiH Konaković s opozicionarom Belom . MVP BiH