Izrael: Greškom smo pogodili crkvu; Vatikan: Sumnjamo

Vatikan je izrazio sumnju u izraelske izjave u kojima se tvrdi da je napad na katoličku crkvu u Pojasu Gaze bio pogreška, potvrdio je kardinal Pietro Parolin na talijanskoj televiziji Rai.

Tražili pojašnjenje

Kardinal i državni tajnik Svete Stolice, drugi po važnosti nakon pape u Vatikanu, zatražio je od Izraela potpuno pojašnjenje u vezi s prekjučerašnjim granatiranjem kada je izraelska vojska pogodila crkvu i pritom ubila troje ljudi.

U napadu na crkvu Svete Porodice u gradu Gazi ozlijeđeno je i devet osoba, uključujući talijanskog svećenika. Prema palestinskim izvorima, u crkvi je bilo smješteno oko 600 raseljenih osoba. Parolin je rekao da se "s pravom može sumnjati" u izraelske tvrdnje.

U Pojasu Gaze živi 1000 kršćana

Njegovi komentari uslijedili su nakon telefonskog razgovora između pape Lava XIV. i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, koji je ranije izrazio "duboko žaljenje". Parolin je naglasio da Vatikan nije zadovoljan do sada pruženim objašnjenjima.

Što se tiče Izraela, Parolin je poručio: "Trebali bismo im dati potrebno vrijeme da nam kažu što se zapravo dogodilo: je li to doista bila pogreška, u što se s pravom može sumnjati, ili je namjera bila ciljati kršćansku crkvu, znajući koliko su kršćani element umjerenosti na Bliskom istoku."

U Pojasu Gaze živi oko 2 milijuna ljudi, među njima 1000 je kršćana. U Gazi postoje tri crkve, a Crkva Svete Obitelji jedino je katoličko mjesto bogoslužja.