Klanjana dženaza za sedam žrtava u Memorijalnom centru Kamičani

Riječ je o žrtvama koje su tokom 1992. godine nestale i ubijene na području Kozarca, Rizvanovića i u Prijedoru.

Kolektivna dženaza za sedam žrtava s područja Prijedora klanjana je danas u Memorijalnom centru Kamičani.

Podsjećamo, ove godine najstarija žrtva koja će biti ukopana je Kasim Bajraktarević, koji je imao 70 godina, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1998. na lokalitetu Pašinac u Prijedoru.

Najmlađa žrtva koja će biti ukopana ove godine je Semir Čelić, koji je imao 24 godine kada je ubijen. Nestao je u avgustu 1992. godine, a njegovi posmrtni ostaci pronađeni su 32 godine nakon njegove smrti – u aprilu prošle godine na lokalitetu Donja Dragotina, Grbići kod Prijedora. Tada su ekshumirane četiri žrtve. On će ove godine biti ukopan zajedno sa svojim godinu dana starijim bratom Edinom.

Danas je u Kamičanima klanjana kolektivna dženaza za: Ismeta Sušića rođenog 1931., Edina Čelića rođenog 1967., Semira Čelića rođenog 1968., Mehemeda Čikotića rođenog 1960 , Mirsada Zečića rođenog 1967., Kasima Bajraktarevića rođenog 1922. i Omera Alagića rođenog 1930.