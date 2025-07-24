VREMENSKA PROGNOZA

Sunčano i vruće, temperature i do 39 stepeni

Građanima se preporučuje oprez zbog visokih temperatura, posebno u najtoplijem dijelu dana

Josip Mikacic/PIXSELL

M. Až.

24.7.2025

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren – u istočnim i sjeveroistočnim dijelovima Bosne puhat će s istočnih i sjeveroistočnih smjerova, dok će u ostatku zemlje prevladavati zapadni i jugozapadni vjetar.

Jutarnje temperature kretat će se između 18 i 23 stepena, na jugu zemlje do 26, dok će najviše dnevne dosezati između 33 i 39 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 20, a dnevna oko 35 stepeni. Građanima se preporučuje oprez zbog visokih temperatura, posebno u najtoplijem dijelu dana.

# VRUĆINE
# FHMZ
# SARAJEVO
# BIH
