Sunčano i vruće: Na jugu BiH i do 39 stepeni

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima, posebno u sjevernim krajevima Bosne, mogući su lokalni pljuskovi usljed prolaznog povećanja oblačnosti.

Vjetar će biti slab do umjeren. Na jugu i jugozapadu puhat će jugozapadni vjetar, dok će u ostatku zemlje dominirati sjeverni i sjeveroistočni pravac. Na sjeveru Bosne vjetar bi povremeno mogao biti i pojačan.

Jutarnje temperature kretat će se između 17 i 24 stepena, dok će dnevne dosezati od 29 do 35 stepeni, a u južnim krajevima moguće i do 39 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu se također očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura iznosit će oko 17 stepeni, dok će najviša dnevna temperatura dostići oko 34 stepena.