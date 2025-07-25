Sunčano i sparno širom BiH: Temperature idu i do 41 stepen

U Bosni i Hercegovini danas preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Iako će dan biti stabilan i veoma topao, tokom noći su na krajnjem sjeverozapadu Bosne mogući lokalni pljuskovi.

Vjetar će biti slab do umjeren, većinom zapadnog i jugozapadnog smjera, dok se u jugozapadnim dijelovima zemlje povremeno očekuju i jači udari.

Jutarnje temperature zraka kreću se između 18 i 24 stepena Celzijusa, dok će na jugu zemlje dostići i do 26 stepeni. Dnevne temperature bit će visoke – u rasponu od 35 do čak 41 stepen.

U glavnom gradu Sarajevu očekuje se sunčano i vruće vrijeme. Jutarnja temperatura oko 18, dok će najviša dnevna dostići približno 38 stepeni.

Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana te da unose dovoljno tečnosti.