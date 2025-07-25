Kako porodica sa sedmero djece da plaća struju?

Nastavak rasta cijena, prije svega novo poskupljenje struje, kroz tri blok-tarife, za kupce „Elektroprivrede BiH“ (EPBiH), i to od 1. septembra za domaćinstva u prosjeku za 6,85 posto, pogodit će brojne građane. Poseban izazov će biti za višečlane radničke porodice.

U Udruženju „Porodice3plus“ uspjeli su izboriti proširenje „zelenog“ bloka s planiranih 280 kilovatsati (kWh) na 350, čime se nastoje zaštititi porodice od bržeg prelaska u skuplju tarifnu zonu. Ipak, iz ovog Udruženja upozoravaju da je to prvi korak i, zapravo, traže dalje mjere podrške, konkretno subvencioniranje računa za višečlane porodice.

Devet članova

Mustafa Vlahovljak, predsjednik Udruženja, ima devetočlanu porodicu. Život sa sedmero djece školskog uzrasta u moru poskupljenja sve je veći izazov.

- Nismo zadovoljni nikakvim povećanjem i nismo zadovoljni blok-tarifom. Zahvalni smo što je pokazano razumijevanje i što je proširen zeleni blok, ali to nije dovoljno. Naša borba ide dalje, idemo u sljedeću fazu, a to je subvencioniranje za račune višečlanih porodica. O tome smo započeli razgovore s EPBiH, koja se obavezala da će uputiti prijedlog prema Vladi Federacije BiH - kaže Vlahovljak.

Naglašava da domaćinstva s većim brojem djece u prosjeku troše 400 i više kilovatsati mjesečno, i to bez uređaja za grijanje i bez klimatizacije.

- Višečlane porodice već sada teško plaćaju svoje račune, a svjedoci smo lančanih poskupljenja u slučajevima poskupljenja struje i goriva. U susjednim zemljama se ostvaruje umanjenje cijene struje za brojne kategorije, među kojima su i višečlane porodice, pa je, naprimjer, u Srbiji za njih besplatno do 300 kilovatsati - govori nam Vlahovljak.



