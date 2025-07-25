Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OGORČENI

Kako porodica sa sedmero djece da plaća struju?

Proširenje tarife nije dovoljno, trebaju nam subvencije, kaže Vlahovljak

Kadić s porodicom: Konkretne mjere. Avaz

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

25.7.2025

Nastavak rasta cijena, prije svega novo poskupljenje struje, kroz tri blok-tarife, za kupce „Elektroprivrede BiH“ (EPBiH), i to od 1. septembra za domaćinstva u prosjeku za 6,85 posto, pogodit će brojne građane. Poseban izazov će biti za višečlane radničke porodice.

U Udruženju „Porodice3plus“ uspjeli su izboriti proširenje „zelenog“ bloka s planiranih 280 kilovatsati (kWh) na 350, čime se nastoje zaštititi porodice od bržeg prelaska u skuplju tarifnu zonu. Ipak, iz ovog Udruženja upozoravaju da je to prvi korak i, zapravo, traže dalje mjere podrške, konkretno subvencioniranje računa za višečlane porodice.

Devet članova

Mustafa Vlahovljak, predsjednik Udruženja, ima devetočlanu porodicu. Život sa sedmero djece školskog uzrasta u moru poskupljenja sve je veći izazov.

- Nismo zadovoljni nikakvim povećanjem i nismo zadovoljni blok-tarifom. Zahvalni smo što je pokazano razumijevanje i što je proširen zeleni blok, ali to nije dovoljno. Naša borba ide dalje, idemo u sljedeću fazu, a to je subvencioniranje za račune višečlanih porodica. O tome smo započeli razgovore s EPBiH, koja se obavezala da će uputiti prijedlog prema Vladi Federacije BiH - kaže Vlahovljak.

Naglašava da domaćinstva s većim brojem djece u prosjeku troše 400 i više kilovatsati mjesečno, i to bez uređaja za grijanje i bez klimatizacije.

- Višečlane porodice već sada teško plaćaju svoje račune, a svjedoci smo lančanih poskupljenja u slučajevima poskupljenja struje i goriva. U susjednim zemljama se ostvaruje umanjenje cijene struje za brojne kategorije, među kojima su i višečlane porodice, pa je, naprimjer, u Srbiji za njih besplatno do 300 kilovatsati - govori nam Vlahovljak.


Vlahovljak: Devetoročlana porodica. Avaz

Nejra Kadić je majka troje djece školskog uzrasta i članica Udruženja, čiji je račun za potrošnju struje u ljetnom periodu gotovo 170 KM.

Rast cijena

- Nisam, iskreno, pravila izračun oko potrošnje, ali svako poskupljenje nas dobro udari po džepu. Nas i penzionere koji žive od minimalnih penzija. Već smo opterećeni rastom cijena i trebaju nam konkretne mjere, ali i objašnjenja nadležnih. Niko od nas ne traži da dobijemo besplatno tu uslugu, ali subvencije bi nam, definitivno, značile. To bi za nas bila kao injekcija, kako bismo svojoj djeci mogli priuštiti nešto što oni, naprimjer, žele. Jer, već sada mi tražimo balans da se to poskupljenje ne osjeti - govori nam Kadić.

I ona i Vlahovljak ukazuju na činjenicu da ovo, ali i sva druga silna poskupljenja za sobom, zapravo, povlače i otvaraju druga pitanja, a to su ona demografska.

Naše društvo kasni

- Optimistični smo o pitanju dobivanja subvencija, odnosno određenih pomaka. Jer, u ove tri i po godine našeg rada, prvi put su se stvari pomakle s mrtve tačke. U nekoliko kantona se porodice s troje ili više djece prepoznaju kao posebna društvena kategorija kojoj treba sistemska zaštita. Činjenica je, također, da naše društvo kasni s podrškom za višečlane porodice u odnosu na susjedne zemlje, a pogotovo napredne evropske - iznosi Vlahovljak.

# PORODICA
# ELEKTROPRIVREDA BIH
# MUSTAFA VLAHOVLJAK
PRIKAŽI KOMENTARE (24)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.