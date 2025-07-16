Na hranu je prije pet godina trošeno 821,45 KM, a sada 1.441,30 KM

Četveročlanoj porodici u BiH je u prošlom mjesecu za troškove života bilo potrebno 3.180,40 KM. Riječ je o minimalnim troškovima porodice koju čine dvoje odraslih i dvoje djece, od kojih je jedno u uzrastu osnovca, a drugo srednjoškolca.

Podaci SSS BiH

Izračunali su to u Savezu samostalnih sindikata BiH, prema čijim podacima je procent učešća u sindikalnoj korpi u kategoriji prehrane iznosio 45,32 posto, odnosno, 1.441, 30 KM. To je gotovo koliko i iznosi prosječna plaća, odnosno 1.545 KM, dok minimalna od 1.000 KM ne može pokriti troškove prehrane četveročlane porodice.

Da iznos potrošačke korpe samo raste, pokazuju podaci SSS BiH iz prethodnih godina.

Tako je iznos potrošačke korpe u junu prošle godine bio 2.964, 10 KM, od čega je gotovo polovina otišla na prehranu, odnosno radi se o iznosu od 1.297, 20 KM, dok je iznos prosječne plaće bio 1.364 KM.

U junu 2023. godine „korpa“ je iznosila 2.768, 40, a na prehranu se izdvajalo 1.204, 60 KM. Prosječna plaća u tom periodu iznosila je 1.233 KM.

Minimalni troškovi četveročlane porodice u junu 2022. godine iznosili su 2.640,21 KM, a od toga za prehranu se izdvajalo 1.206 KM. Iznos prosječne plaće tada je bio 1.080 KM.

Godinu prije sindikalna potrošačka korpa je iznosila 2.042, 34 KM. I tada je najveća stavka bila prehrana i to 911,22 KM, dok je prosjek plaće bio nešto viši od toga, odnosno, 990 KM.

Stanovanje i komunalije

U junu 2020. godine iznos korpe je bio 1.840,87 KM, a na kategoriju prehrane je „odlazilo“ 821, 45 KM, dok je prosječna plaća iznosila 947 KM.

Inače, potrošačku korpu čine prehrana, stanovanje i komunalne usluge i drugo.

Kategorija stanovanje i komunalne usluge je, prema posljednjim podacima, iznosila 451,50 KM, a u junu 2020. godine 351, 37 KM. Prije pet godina stavka za odjeću i obuću je iznosila 200 KM, a sada 360 KM, dok se za prijevoz izdvajalo 119,70 KM, a u proteklom mjesecu 160 KM.

Da iznos potrošačke korpe samo raste, pokazuju podaci SSS BiH iz prethodnih godina.