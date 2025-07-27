Proučena tradicionalna Šehidska dova: Prisjećanje na ubijene Žepljake

U organizaciji Goraždanskog muftijstva i Medžlisa Islamske zajednice Žepa, danas je proučena tradicionalna Šehidska dova, koja se uči svake godine u julu u znak sjećanja na nevino ubijene Žepljake u genocidu koji je počinjen nad bošnjačkim stanovništvom tokom jula 1995. godine.

Žepa je, zajedno sa Srebrenicom, bila tzv. zaštićena zona Ujedinjenih nacija.

Prisjećanje šehida

Današnji program počeo je intoniranjem himne Bosne i Hercegovine, obraćanjem zvanica i gostiju, nakon čega su predstavnici brojnih udruženja iz Žepe, Srebrenice i Sarajeva položili cvijeće ispred spomen-obilježja u samom centru Žepe.

Direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u BiH hfz. dr. Mensur-ef. Makić, koji je događaju prisustvao u svojstvu izaslanika reisul-uleme Islamske zajednice u BiH Huseina Kavazovića.

– Ovdje, u herojskoj Žepi, prisjećamo se naših šehida, naših najboljih sinova i kćeri, koji su se borili ovdje i svoje živote dali da bismo mi danas uživali u životu u Bosni i Hercegovini. Mi se u ovakvim situacijama prisjećamo svih heroja i gazija Žepe, svih onih koji su branili sebe, svoje porodice, svoj dom, a na taj način su branili i našu domovinu BiH. Svima njima jedno veliko hvala - kazao je direktor Malkić, javlja MINA.

On se ovom prilikom posebno osvrnuo i na hrabrog ratnog komandanta u Žepi, rahmetli Avdu Palića, te Mehmed-ef. Hajrića, žepskog imama, kojeg su agresori, također, ubili.

Danas je na svečanosti prisustvovao i muftija goraždanski Remzija-ef. Pitić, koji je, kao i svake godine, jedan od domaćina samog programa.

Trajna opomena

Muftija Pitić je podsjetio da su tri mjesta – Srebrenica, Žepa i Goražde – trajne opomene i putokazi za budućnost.

Srebrenica je, kako je istakao, "naša najteža rana", dok je Žepa mjesto posebne žrtve, jer su Avdo Palić, Mehmed Hajrić i Amer Imamović svjesno dali svoje živote kako bi spasili narod, postavši šehidi na najuzvišeniji način.

Prisutnima se obratio i zastupnik u Parlamentu Bosne i Hercegovine Džemal Smajić.

– Sve te herojske priče iz Žepe su na nas koji smo branili svoje mjesto ostavile ogroman utisak. Herojstvo iz Žepe, kada je jedna mala skupina stala ispred četvrte najjače vojske u Evropi u to vrijeme. Žepljaci nisu dozvoli da agresori uđu u Žepu – rekao je Smajić tokom obraćanja.

Žepski kraj preživio je istinsku golgotu tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu.

U proljeće 1993. godine Žepa je proglašena tzv. zaštićenom zonom UN-a, zajedno sa Srebrenicom, ali to nije spriječilo agresore da u julu 1995. godine počine stravične zločine i genocid, kako u Srebrenici tako i u Žepi.

Jedan od najpoznatijih ljudi ovoga kraja, koji je učestvovao u odbrani herojske Žepe, bio je i komandant rahmetli Avdo Palić, kojeg su snage VRS-a na prevaru uhapsile i zatočile, a potom, pred jesen 1995. godine, i ubile.

Njegovi posmrtni ostaci su pronađeni u masovnoj grobnici nekoliko godina kasnije. Priča komandanta Avde Palića simbol je otpora bošnjačkog naroda i simbol neizmjerne hrabrosti i neposustajanja pred nadmoćnijim i brojnijim agresorom.