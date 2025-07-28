Evo kakvo nas vrijeme očekuje danas u BiH

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima, koje će lokalno biti praćene grmljavinom.

Jači pljuskovi su mogući posebno u sjevernim, sjeverozapadnim, te ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Zbog toga se lokalno može javiti i pojačan vodeni tok u urbanim sredinama.

Padavine su najizvjesnije u drugom dijelu dana i tokom noći. Vjetar će biti slab – u Hercegovini jugozapadnog smjera, a u Bosni sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature kreću se između 14 i 20 stepeni, na jugu do 22, dok će dnevne iznositi od 22 do 28 stepeni, a na jugu do 30 °C.

U Sarajevu se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi su najizvjesniji u poslijepodnevnim i noćnim satima. Jutarnja temperatura iznosiće oko 15, a dnevna oko 24 stepena Celzijusa.