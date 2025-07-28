Uklonjena opasna ruševina u ulici Pehlivanuša

Objekat u ulici Pehlivanuša 72, u sarajevskoj mjesnoj zajednici "Mejtaš-Bjelave", koji je zbog dotrajalosti predstavljao ozbiljnu prijetnju po sigurnost ljudi i imovine, uspješno je uklonjen. Ruševinu su srušili radnici Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Rad“, u koordinaciji s inspektoratom Općine Centar.

Prije početka rušenja osigurane su sve potrebne mjere zaštite kako bi se spriječila eventualna šteta po prolaznike i okolne objekte. Rješenje o uklanjanju izdala je Služba za inspekcijske poslove i komunalno redarstvo Općine Centar Sarajevo, nakon što je utvrđeno da objekat ozbiljno ugrožava sigurnost građana.

Ova intervencija dio je šireg plana Općine Centar s ciljem uklanjanja napuštenih i ruiniranih objekata u urbanom području. U posljednja dva mjeseca uklonjeni su i slični objekti na adresama Goruša 16, Hadži-Sulejmanova 34, Hadži-Hajdareva, Derebent 23, Tešanjska 15 i Bardakčije 46.

Općina Centar najavila je da će nastaviti s aktivnostima koje doprinose sigurnijem i uređenijem životnom prostoru za sve stanovnike.