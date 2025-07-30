Tramp uvodi carine: BiH od 1. augusta plaća 30 posto na izvoz u SAD

Sjedinjene Američke Države će od 1. augusta zvanično uvesti carine od 30 posto na sve proizvode iz Bosne i Hercegovine, što je američki predsjednik Donald Tramp potvrdio objavom na društvenoj mreži Truth Social.

- Ovo je veliki dan za Ameriku. Rok ostaje – 1. avgust, bez odgađanja - napisao je Tramp, jasno poručivši da za BiH i još 13 zemalja nema izuzetaka.

Iako su proteklih sedmica vođeni intenzivni diplomatski razgovori s ciljem postizanja dogovora s američkom administracijom, kompromis nije postignut. Tramp je ostao pri odluci koju je najavio 7. jula u pismu upućenom Predsjedništvu BiH.

U tom pismu, adresiranom predsjedavajućoj Željki Cvijanović, Tramp je naveo da carine "nisu kazna", već pokušaj uspostavljanja ravnoteže u trgovinskim odnosima koji, kako tvrdi, nisu bili recipročni.