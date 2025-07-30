SPORAZUM IZOSTAO

Tramp uvodi carine: BiH od 1. augusta plaća 30 posto na izvoz u SAD

Američki predsjednik je ostao pri odluci koju je najavio 7. jula u pismu upućenom Predsjedništvu BiH

Donald Tramp. AP

M. Až.

30.7.2025

Sjedinjene Američke Države će od 1. augusta zvanično uvesti carine od 30 posto na sve proizvode iz Bosne i Hercegovine, što je američki predsjednik Donald Tramp potvrdio objavom na društvenoj mreži Truth Social.

- Ovo je veliki dan za Ameriku. Rok ostaje – 1. avgust, bez odgađanja - napisao je Tramp, jasno poručivši da za BiH i još 13 zemalja nema izuzetaka.

Iako su proteklih sedmica vođeni intenzivni diplomatski razgovori s ciljem postizanja dogovora s američkom administracijom, kompromis nije postignut. Tramp je ostao pri odluci koju je najavio 7. jula u pismu upućenom Predsjedništvu BiH.

U tom pismu, adresiranom predsjedavajućoj Željki Cvijanović, Tramp je naveo da carine "nisu kazna", već pokušaj uspostavljanja ravnoteže u trgovinskim odnosima koji, kako tvrdi, nisu bili recipročni.

Prema procjenama ekonomskih stručnjaka, najviše će biti pogođen sektor namjenske industrije, koji je najveći izvoznik iz BiH na američko tržište. Gubitak konkurentnosti zbog novih nameta mogao bi imati ozbiljne posljedice po domaću privredu.

Na listi zemalja pogođenih ovim carinskim mjerama, osim BiH, nalaze se i Srbija, Bangladeš, Indonezija, Kazahstan, Kambodža, Malezija, Mjanmar, Laos, Tajland, Tunis, Južna Koreja, Južna Afrika i Japan.

Trampove carine stupaju na snagu bez odgode, dok se domaće institucije i privredni subjekti suočavaju s novim izazovima, jer će izvozne cijene znatno porasti. Za sada nema zvaničnih reakcija iz Vijeća ministara BiH niti Predsjedništva.

